Paljude võrkpallisõprade unistus on teostumas, Saaremaa võrkpallimeeskond parimate saarlastest mängijatega asub sügisel võitlema Eesti ja Baltikumi kõrgeimate tiitlite nimel.

Plaan koondada oma parimad pojad ühiste lippude alla Saaremaa meeskonda on idanenud juba aastaid. Kui tahe ja materjal olid olemas, siis peamiseks takistuseks said finantsid. Korraliku ja konkurentsivõimelise esinduse eelarveks kuluks minimaalselt 150 kuni 200 000 eurot hooajal ja seda mitte ainult üheaastase projektina.

Kodus harvad külalised

Nii on saarlastel õnnestunud näha oma parimaid poegi teleri või interneti vahendusel, Tallinna, Rakvere, Pärnu, Paide või Tartu saalides. Kuressaare spordihoonesse on meie ässad sattunud harva.

Nüüd on kohalikud ärimehed pannud õlad ja mõtted kokku ning unistus oma meeskonnast kõrgseltskonnas saab teoks. “Sellel teemal on ennegi kokku saadud ja teemat arutatud, kuid alati on jäänud kõik raha taha,” rääkis projekti vedav Toivo Alt. “Mõni aeg tagasi üks hea sõber võttis minuga ühendust. Ta ütles, et vaatab võrkpallimänge ja intervjuusid annavad mehed, kes räägivad Saare murrakut. Nii tegi ta ettepaneku saarlased koju tuua.”

Toivo Alt ei soovinud sõbra nime avalikustada ja rõhutas, et tähtis on asjaga edasi liikuda. Samas püütakse leida raha juurde ja praegu on kohalike sponsorite toel miinimum koos. “See on täpselt nii suur, kui see on Eestis medalile tulnud meeskondade eelarve,” märkis Alt, kes konkreetset summat ei soostunud kommenteerima.

Saaremaa spordis rahadega kiita ei ole ja nüüd võib tekkida võimalus, et kõik võimalikud sponsorid on kaasatud võrkpallimeeskonna taha ja teistele enam ei jagu. Toivo Alt ei osanud öelda, kas nii juhtub.

“Meie huvi on võrkpall,” märkis ta. “Saaremaa on olnud läbi aegade see koht, kus on võrkpalli mängitud. Saarlased on tulnud nõukogude liidu meistriks, Euroopa juunioride meistriks ja Eesti meistreid ei jõua kokku lugeda. Igas meeskonnas on saarlasi ja alles hiljuti me tulime linnade karikavõitjaks. On olemas traditsioonid ja aeg on selline, kus tuleb võistkond kokku saada.”

Prioriteet on saarlased

Eestis mängivate Hindrek Pulga, Siim Põlluääre, Siim Ennemuisti, Kevin Saare, Alari Saare, Andris Õunpuu, Karli Alliku, Denis Losnikovi, Helar Jalgi, Karlis Mesila, Johan Vahteri, Villu Vahteri, Mihkel Tanila, Keith Puparti, Ragnar Kalde ja Mart Targema ühiste lippude alla koondamine moodustataks tõhusa jõu, mis on võimeline mängima meie piirkonna tiitlitele.

“Läbirääkimistega olema jõudnud nii kaugele, et suure tõenäosusega moodustab üle poole meeskonnast saarlased,” rääkis Toivo Alt. “Minu esimene ja kindel prioriteet on, et võistkond hakkab baseeruma Saaremaal. Eesmärk ei ole mitte ainult esindusmeeskond, vaid pilt on laiem. Tahame püramiidi alt võimalikult laiaks venitada.”

Meeskonna komplekteerimiseks on kaardistatud kõik Saaremaa mängijad ja praktiliselt kõigi potentsiaalsetega räägitud ja enamusega on suuline kokkulepe saavutatud. Lähiajal hakatakse juba lepinguid sõlmima.

Peatreeneriga on läbirääkimised lõppfaasis. “Koolipingist me meest ei võta, ikka kogenud ja meistriliiga meeskonda juhendanud treeneri,” rääkis Toivo Alt.

Tulla, et jääda

Toivo Aldi sõnul on projekt tähtajatu. Hetkel on miinimumfinantsid olemas kolme aasta peale, aga perspektiiv on tunduvalt pikemaajalisem. Sportlikud eesmärgid on jõuda kõigil turniiridel medalitele ja karikatele. “Kui me esimeseks ei tule siis pole see veel maailmalõpp, aga medalile võiksime pürgida,” lausus ta.

Toivo Alt ütles, et meeskonna nimeks saab kindel Saaremaa ja ta usub, et esiliigas mängiva samanimelise meeskonnaga segadust ei teki. “Eks me arutame need asjad siin omavahel läbi ja võrkpalliringkonnad püüame ühendada,” sõnas ta.

“Eks me peame hakkama liikuma ka selles suunas, et alt tuleks noori võrkpallureid peale, kes leiaksid ka mänguvõimalusi esiliigas ja siis juba meistriliigas. Ettevõtmine peab olema süsteemne.”