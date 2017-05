Ajujahi võitis saarlase nutiplaaster

Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht võitjaks valiti saarlase Rait Ranna juhitud TempID, kes pälvis 30 000 euro suuruse peaauhinna ja 5000 euro suuruse eriauhinna Viimsi vallalt. TempID on korduvkasutatav nutikleepekas, mis mõõdab ja salvestab kehatemperatuuri.



Teise koha ja 10 000 eurot võitis CallMidWife. Kolmanda koha ja 5000 eurot sai Finisher.tv.

TempID saarlasest juht Rait Rand ütles, et ega nad võitu väga oodata osanud. “Foon oli kõik selline, et võidavad ämmaemandad (CallMidWife),” ütles Rand. Žürii hindas otsesaatena toimunud finaalis TempID plussina seda, et nad on teinud lühikese ajaga valmis konkreetse ja toimiva toote. Rait Rand tõdes, et selle nimel tõesti töötati, ehkki nad ei olnud ise päris kindlad, kas toode Ajujahi raames valmib. Kuid jõudsid valmis.

Eile kohtus Rand juba päev otsa investoritega. Tema sõnul otsivad nad oma meeskonda inimesi, kes suudaksid leida vajalikku raha.

Võidusumma eest saab Ranna sõnul kiiremini tööd teha. Tegelema hakatakse turunduse ja brändinguga. Rait Rand lisas, et plaani kohaselt hakatakse TempID-d kõigepealt müüma Südameapteegis ja see peaks juhtuma juuli alguses.

Rait Rannast ilmus persoonilugu 25. veebruari Saarte Hääles.