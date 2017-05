“Saaremaal võimalike regionaalsete riskide hulka kuuluvad üleujutused, elektrikatkestused ja tormid panevad inimesed olukorda, kus tuleb oskuslikult hakkama saada,” kirjutab Katariina Vaabel, Lääne päästekeskuse ennetaja elanikkonna hädaolukordadeks valmisoleku alal.

“Seetõttu on oluline, et tunneksime end oma kodus kui kindluses ja saaksime võimalikult kaua ise hakkama.”

Tahame seda või mitte, aga maailm on pidevas muutumises, nagu ka kliima. Üleujutused, elektrikatkestused ja tormid on üha sagedasemad ning need panevad meid olukorda, kus tuleb oskuslikult hakkama saada. Sest vastupidiselt arvamusele, et abi jõuab hädaolukorras inimeseni kiiremini kui tavaliselt, võivad päästetöötajad suure töökoormuse tõttu jõuda abivajajani hoopis hiljem.

Hädaolukorra puhuks võiks kodus olemas olla nädala varu: meelepärased toiduained, mis säilivad kaua ning millest saab süüa valmistada ka elektri ja veeta (kuivained, konservid, purgisupid); ühe inimese joogiveevaru seitsmeks päevaks (21 liitrit); ravimid ja esmaabivahendid; aku­pank; patareidel töötav raadio (või kõrvaklapid, kui mobiiltelefonil on olemas raadio); leed-taskulamp; varupatareid; sularaha. Mõelda tuleks ka sellele, kuidas elektrikatkestuse korral toitu valmistada. Need, kel on puuküttega pliit või hoovis grillimisvõimalus, ei pea muret tundma. Siinkohal tulevad kasuks ka tutvused – kui elate ise korteris, ent sõpradel või sugulastel on maja, kus on võimalik toitu valmistada, siis saate (ennast ohtu panemata) nende juurde süüa tegema minna. Kel aga tutvused ja grillimisvõimalus täielikult puuduvad, soovitame koju varuda väikese matkagrilli.

Hoolige ka oma lähedastest ja naabritest – kas neil on varud, info ja teadmised toimetulekuks olemas, vajadusel abistage ka neid.

Jälgida tuleks Eesti rahvusringhäälingut (ERR), kes on päästeameti koostööpartner kriisisituatsioonis teavitamisel. Ohuteavitusi ja käitumisjuhiseid tuleks just sealt kuulata. Siinkohal on muidugi abiks raadio, mis töötab patareidel.

Milline peaks olema hädaolukorra puhune nädalane kodune varu, on võimalik uudistada 6. juunil alates kella 16-st Kuressaares Raiekivi säärel rannikureostuse õppuse infopäeval. Tulge vaatama!