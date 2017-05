JUHTKIRI: Ühise lipu alla

Kui Saaremaa sport on viimastel aastatel saanud rinna ette lüüa, siis on tegijaina ikka esile tõusnud rallisõitja Ott Tänak, jalgratturid Mihkel Räim ja Karl Patrick Lauk, kergejõustiklased Andi Noot ja Tiidrek Nurme, Mihkel Aksalu jalgpallikoondise väravas ning võrkpallurid, kes on noppinud erinevaid tiitleid nii kodukamaral kui ka piiri taga ja olnud silmapaistvad tegelased ka koondises.

Võrkpallurid on aga paraku teeninud kulda ja karda ning toonud kuulsust teistele klubidele. Meie fännidele on jäänud vaid kaasa­elamine ja tõdemine, et oma mehed on ikka tegijad, aga rõõm on jäänud poolikuks.

Nii on aeg-ajalt siit ja sealt kostnud, et tuleks kõik oma poisid kokku koguda ja sama värvi särk selga anda, et nad oma kodusaarele kuulsust tooksid. Traditsioonid, spordisaal ja toetavad fännid on olemas.

Täna tuleb öelda aitäh seni veel tundmatule investorile, kes uue meeskonna rahastamisel initsiatiivi haaras ja teised kohalikud toetajad kaasa tõmbas. Nüüd jääb üle soovida edu meeskonna komplekteerimisel, võidukaid mänge ja järjepidevat tegutsemist. On oluline, et Saaremaa meeskond ei jääks kõrgseltskonda vaid kolmeks aastaks.