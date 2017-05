Karl Patrick Lauk sai karjääri suurima võidu

Eile sõidetud Tour of Estonia 2017 velotuuri 211,2-kilomeetrise avaetapi Tallinn–Tartu GP võidu võttis Karl Patrick Lauk.

“Arvestades võidusõidu kategooriat, on see kahtlemata minu senise karjääri tähtsaim võit,” tunnistas Karl Patrick Lauk, kes pani edule aluse 15 km enne lõppu, kui kolme kaaslasega 14-mehelisest liidergrupist ära sõitis.

“Jaan Kirsipuu andis korralduse testida, aga võtsin seda natuke liiga sõna-sõnalt, sest eesmärk oli ikkagi Mikut (Mihkel Räim) aidata. See oli üllatus, et vahe kasvas ja et me lõpuks ka ette jäime. Lõpuspurt tuli mul suhteliselt hästi välja.”

Karl Patrick Lauk läbis võistlusmaa ajaga 4.26.54. Võitjaga sama aja said kirja veel lätlane Deins Kanepejs, rootslane Hampus Anderberg ja poolakas Pawel Franczak. Kaks vahefinišit võitnud Mihkel Räim sai viienda koha. Tour of Estonia jätkub homme 172,8 km pikkuse Tartu GP-ga.