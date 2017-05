KG 3.d klass õppis kaks päeva Kihelkonnal

Kuressaare gümnaasiumi 3.d klassi õpilased vahetasid kooli ja läksid kaheks päevaks õppima Kihelkonnale.



Idee lapsed väikesse maakooli saata tuli klassijuhataja Lelet Aaviku sõnul õpetajate vahelisest arutelust, kus osales ka Kihelkonna kooli direktor. “Tahtsime õpilastele näidata, missugune elu käib koolis, kus õpib kokku poole vähem lapsi kui meie klassis,” ütles õpetaja Aavik. Kuna õpilased on veel väikesed, siis kestis koolivahetus kaks päeva, kuid sellegipoolest tõid üle kahekümne uue õpilase väikesesse Kihelkonna kooli suurt elevust.

Aavik lisas, et Kihelkonna kool võttis KG õpilased väga hästi vastu. “Linnalapsed nägid ka, kuidas kooliaias kartuleid maha pandi ja said ka ise käed mullaseks,” rõõmustas ta.

Omapoolse väikese kingituse Kihelkonna koolile tegi KG 3. klassi näitetrupp, kes esitas kohalikele lastele oma näidendi. Klassijuhataja lisas, et tema klass jäi kogu ettevõtmisega väga rahule ja õpilased sooviksid hea meelega Saaremaa maakoole veelgi külastada. “Ainuke miinus väikekooli juures, mida lapsed oskasid välja tuua, oli nende arvates see, et õpilasi on liiga vähe ehk sõpru pole,” rääkis Aavik, lisades, et kõik muu meeldis linnalastele väga.

Klassijuhataja sõnul oli tema klass n-ö katsejänes, uurimaks, kuidas selline vahetus noortele sobib. Ta avaldas lootust, et ehk proovivad nüüd teisedki klassid väikestesse koolidesse paariks päevaks külla minna ning sinna veidi rohkem lusti ja naeru viia.

Teele Tilts