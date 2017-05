Kolemaja puuduste asendustäitmine lükkub edasi

Kuressaare linnavalitsus lükkas Lasteaia 8 kolemaja puuduste asendustäimise edasi, kuniks on kokku saadud hoone omaniku esindajaga.



Kuigi eile täitus Lasteaia 8 omanikule tehtud ettekirjutuses määratud nädal, mille jooksul tuli likvideerida maja kiivas otsaseinast tulenev oht, heakorrastada krunt ja sulgeda sissepääsud hoonesse, ei kiirusta linnavalitsus asendustäitmise menetluse alustamisega.

Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu kinnitas, et märgukirja täitmise tähtaeg on küll ümber saanud, kuid arvestades, et kinnistu omanikuga on kontakt olemas ja ettevõtte juhatuse liige on lubanud lähiajal Kuressaarde tulla, ei ole märgukirjas viidatud meetmeid rakendatud.

Kinnisvaraportaal City24.ee näitab, et kõnealune kinnistu on 249 000 euroga müügis.