Meri spaahotelli katuse alla tulevad külaliskorterid

Kuressaare Sanatoorium AS tahab spaahotelli Meri edelapoolsesse tiiba ehitada eraldi sissepääsuga 16 külaliskorterit. Osa neist läheb müüki ja osa on plaanis pikaajaliselt rendile anda.

Projekteerimistingimuste taotluses märgib Saaremaa Spa Hotellide juhataja Alar Tõru, et neil on soov ehitada teise, kolmanda ja neljanda korruse hotellitoad korteriteks netopinnaga ca 350 m2. Kõnealustele korteritele projekteeritakse lisatrepikoda hoone GOSPA-poolsesse otsa.

Täpsemalt käib jutt hotelli Meri edelapoolsest tiivast, mis asub Marine restorani peal. Saarte Häälele selgitas Alar Tõru, et kuna Kuressaares kestab kõrghooaeg vaid lühikest aega, ei ole neil lihtsalt nii palju hotellitube vaja.

“Pidevalt on kinnisvaraportaalides ja erinevates meediakajastustes näha, et Kuressaares on väga vaja rendikortereid,” sõnas Tõru. “Mõtlesimegi siis külaliskorterid ehitada, mida oleks võimalik pikaajalistele üürnikele rentida.”

Kortereid müüa soovivad nad tema sõnul minimaalselt, arvestades hetkeseisu Kuressaares – üürikortereid sisuliselt ju polegi –, ent siiski. “Investeeringud on suured ja tulu nende katmiseks sooviksime saada korterite müügist,” tõdes Tõru.

Müüki minevate korterite ostjatele mingeid kriteeriumeid seada ei kavatseta. “Olgu puhkajad, turistid või kohalikud elanikud,” sõnas Alar Tõru.

Korterite hinnaklass kujuneb Spa Hotellide juhataja andmeil sõltuvalt turusituatsioonist, aga üldiselt peaks see jääma umbes samale tasemele nagu teistelgi uusarendustel Kuressaares.

Kinnisvaraportaalide andmetel jäävad täiesti uute kahe- ja kolmetoaliste korterite hinnad Kuressaares praegu valdavalt 69 000–120 000 euro vahele, samas küündivad mõnede tuliuute korterite hinnad linna piires ka 200 000 euro kanti.

“Olgugi et tegu on korteritega, mille akendest avaneb ainulaadne vaade, siis n-ö pilvedesse me lennata ei kavatse ja hinnad jäävad kindlasti ka kohalikule elanikule jõukohaseks,” kinnitas Tõru.

Juhataja sõnul on nad oma plaanides arvestanud 12 kahe- ja nelja kolmetoalise korteriga. Seega peaks Meri katuse alla ehitatama 16 korterit. Kahetoalised korterid on seejuures keskeltläbi 45-ruutmeetrised ja kolmetoalised 65-ruutmeetrised.

Seda ohtu Alar Tõru kinnitusel külaliskorterite ehitamisega ei kaasne, et Meri hotellina tegevuse sootuks lõpetaks. “Meri hotell tegutseb kindlasti edasi,” rõhutas ta. “Ümberehitusega seoses väheneb hotellitubade hulk spaahotellis Meri ligi 20% tubade koguarvust.”

Ümberehitustöödega tahaks Saaremaa Spa Hotellid alustada sel sügisel, varem pole lihtsalt võimalik. “Suvel on meie mõlemad hotellid suurel määral välja müüdud,” põhjendas Tõru. Valmis loodavad nad korterid saada 2018. aasta kevadeks.

Spaahotell Meri avati 150-kohalisena pidulikult 2000. aastal. Selle rajamiseks kulunud 70 miljonit krooni oli toona ajakirjanduse andmeil suurim erainvesteering Kuressaares.