REPLIIK: Südaöise reisi ärajätmine tooks probleeme

Virtsust väljuva kesköise laevareisi ärajätmine piiraks oluliselt saarlaste liikumisvõimalusi ja seaks Tallinnas, Tartus või kus iganes mujal toimuvate ürituste puhul meie osalemisele suuri piiranguid. Seni on olnud võimalik osaleda õhtustel koosolekutel, käia teatris, vastuvõttudel, saabuda hilisemate lendudega Tallinna vms ja siis hilise laevaga üle väina koju tulla.



Kardan, et tegelikult oleks südaöiste reiside lõpetamisel meie igapäevasele elule palju suurem mõju, kui arvata oskame.

Minu isiklik arvamus on, et Saaremaale pääsemise ajaline vahemik ööpäevas olgu pigem pikem ja reiside sagedus pigem hõredam. Me saarlastena oleme harjunud oma sõite niigi planeerima ja saame sellega ka tulevikus hakkama, aga kui ei ole, mille peale näiteks õhtuti oma minekut planeerida, on see selgelt suurem probleem.

Madis Kallas,

Kuressaare linnapea ja Saaremaa omavalitsuste liidu esimees