Tulevikutalendiks pürib kuus noort saarlast

Maxima Eesti korraldataval õpilaste stipendiumikonkursil “Tulevikutalent” kandideerib tänavu kuus Saaremaa noort. Konkurssi korraldava Maxima Eesti avalike suhete juhi Katja Ljubobratetsi sõnul on Saaremaa noorte seas läbi aastate olnud kõige suurema kandideerijate arvuga spordikategooria, kuhu laekus kõige enam avaldusi ka tänavu, moodustades ühe kolmandiku.



Kokku saadeti konkursile 313 taotlust. Andekad noored kandideerivad talenditiitlile neljas kategoorias: sport, kultuur, ettevõtlikkus ja teadus. Spordivaldkonna järel on tihedaim konkurents kultuurikategoorias, millele omakorda järgnevad võrdselt ettevõtlikkuse ja teaduse talendid.

Kõikide taotlejate seast valitakse 12 kõige talendikamat noort, kes lisanduvad kuuel varasemal aastal talendistipendiumi ja -tiitli pälvinud 137 noorele. Ljubobratetsi hinnangul paistab igas kategoorias silma noorte väga tugev tase. “Erakordselt tugevad taotlused annavad kinnitust, et meil Eestis on väga palju tublisid juhendajaid, treenereid ja õpetajad, kes oskavad märgata talenti ja on võtnud oma hooleks ka noori talente arendada,” ütles Ljubobratets. “Ühtlasi on märkimisväärne noorte endi multitalendikus, pühendumus ja ambitsioon omal alal tippu pürgida.”

Järgmisel nädalal selgitab kõigi kandideerijate seast 12 parimat välja valdkonna asjatundjatest koosnev žürii. Teadustalente hindab füüsik ja “Rakett 69” saatejuht Aigar Vaigu ning sporditalente olümpiavõitja Tiit Sokk. Ettevõtlikkustalente valib välja ETV+ peatoimetaja Darja Saar ning kultuuritalente laulja ja näitleja Gerli Padar.

Konkursi võitjad kuulutatakse välja juunis. Iga talendikategooria esikohta premeeritakse 1500 euro suuruse stipendiumiga, 2. ja 3. koha omanikke aga vastavalt 1000- ja 500-eurose stipendiumiga.