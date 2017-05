Saamaks selgust, mis on põhjustanud Suure-Rootsi küla kaevude kolibakterireostuse, kaalub Pihtla vallavalitsus seal veeuuringu tegemist.



Kui aprilli lõpus ja mai alguses Saarte Häälega vestelnud külaelanikud leiavad, et kaevuvee on rikkunud kümnete veiste pidamine keset küla, siis nii keskkonnainspektsioon kui ka vallavalitsuse esindajad peavad kolibakterireostuse võimalikuks põhjuseks hoopis majapidamiste endi puudulikku reoveekäitlust.

“Kui solki kaevu lähedal maa sisse lasta, satub solk ka kaevu,” märkis vallavanem Jüri Saar. Tema sõnul on vallavalitsus Suure-Rootsi veereostust arutanud lisaks keskkonnainspektsioonile ka ühe veespetsialistiga. “Kui see meile taskukohane on, tellime temalt põhjalikud uuringud ja siis lõpuks ehk selgub, mis seda reostust põhjustab,” ütles Saar.