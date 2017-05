Valjala Põlluküla säilitab nime

Kattuvate külanimede muutmise käigus säilitab Valjala valla Põlluküla oma senise nime, kuigi ei ole teiste samanimeliste seas elanike arvult suurim.



Valjala vallavanem Aare Martinson selgitas, et Põlluküla nimi säilib, kuna samanimeline, kuigi suurem küla Lääne-Saare vallas liidetakse kõrvalasuva Randvere külaga.

Mis teistesse Valjala kattuvatesse külanimedesse puutub, siis on volikogu inimeste soovil nõustunud ettepanekutega anda Ariste, Nurme ja Kogula külale hargtäiend Valjala, Rannakülale aga uueks nimeks Laevaranna.

Viimase kohta ütles Martinson selgituseks, et see oli kohalike inimeste soov, kuna nii säilib osa küla endisest nimest. Nime esimene pool on aga tuletatud Rannaküla naabruses asuvast Laevnina ujumiskohast.