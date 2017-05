Kaksikute värk: isegi hambad tulid ühel päeval ära

“Nendel poistel ei tee mitte kuidagi vahet,” kinnitab Kure kohvikus töötav Tiina Pitk, kes soovitaski nendest kaksikutest leheloo kirjutada. Tõtt on tema jutus küll, sest vendadel Antonovitel on vähemalt üks foto, mille kohta nad ise ka ei tea, kumb on pildil Margus, kumb Tarmo.

Pikad poisid. Musta peaga ja täpselt ühesuguse naeratusega. Margus on ehk veidi julgem ja räägib rohkem. Tarmol seevastu on madalam hääl. Sünkroonis hakkavad nad rääkima umbes 40. sekundil.

“Laimjalast oleme. Kolm aastat käisime Kahtla põhikoolis, kolmandasse klassi läksime Tornimäe kooli, seal lõpetasime üheksanda ja siis ametikooli,” räägib Margus. “Väikelaevaehitust õppima. Mõlemad. Täpselt samad klassid,” võtab Tarmo jutujärje üle.

Kas te ise ka aru saate, et räägite nagu üks inimene?

(koos) Räägime? Ei.

Aga saate te aru, et olete ühte nägu?

(koos) Ei.

Tegelikult ei tehtud neil juba lasteaias tõesti vahet ja ega külalised ka kodus eriti ära jaganud, kumb on kumb. Nii räägib Tarmo. Margusele meenub, et just eelmisel päeval kohtus ta paari sõbrannaga ja neiud olid ikkagi vähe segaduses olnud…

