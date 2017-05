Kas Donald Trumpi suhtes kohaldatakse impeachment’i?

Viimasel ajal on Valge Maja praegune peremees sattunud terava kriitikatule alla. Donald Trump ise on tema vastu suunatud rünnakuid nimetanud USA ajaloo suurimaks nõiajahiks. Eksperdid on aga enam-vähem üksmeelel – riigipea ametist tagandamiseni ehk impeachment’ini alanud tüli siiski ei jõua.

Pärast seda, kui Texase osariigi kongresmen ja opositsioonis oleva Demokraatliku Partei liige Al Green tegi avalduse impeachment’i võimaliku algatamise kohta Donald Trumpi suhtes, pole teisel pool Atlandi ookeani vaibunud kuulujutud 45. presidendi ametist tagandamisest. USA võimukoridorides ringlevad need juba mitu nädalat.

Ja taas Venemaa!



Riigipea ametist tagandamise protseduuri algatamise põhjus on nn russiagate – skandaal, mis puhkes kuulduste pärast, et Trumpi meeskonnal olevat väga head salasidemed Venemaaga. Säärased kuuldused süvenesid eriti pärast seda, kui president vabastas mai alguses suisa päevapealt ametist FBI direktori James Comey. FBI-d oli Comey juhtinud 2013. aasta septembrist…

