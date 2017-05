“See ei tähenda midagi, et ta Kanadas elab. Kodusaare sõdurpoistele on ta varemgi sokke kudunud. Usun, et noormees, kes saab jõuludeks sellised sinimustvalged sokid, millesse Saaremaalt pärit neiu on ka oma hingesoojuse pannud, on kindlasti rõõmus,” arvas Jaan Jõgi, kes neli aastat tagasi detsembris Saarte Hääle toimetusse tütre kootud sokipaari tõi.



16 aastat tagasi Orissaare gümnaasiumi lõpetanud Liina Jõgi sõitis esmakordselt Ameerika mandrile 2004. aastal, kutsujaiks emapoolsed sugulased Kanadast.

“See maa hakkas mulle kohe meeldima, ennekõike aga inimesed, kes olid palju avatumad, tolerantsemad. Juba siis tekkis mõte, et võiksin kunagi Kanadasse kolida, nüüd on see teoks saanud,” tõdeb Liina Sindhu. “Olen leidnud meeldiva töö ja loonud pere. Siin elavad minu sõbrad, abikaasa Saadi ema ja isa on mind omaks võtnud. Tunnen end Torontos väga koduselt.”

Saarlanna abiellus tunamullu Pakistanist pärit Saad Sindhuga, kes töötab telefonifirma tehnikuna. Tänavu aprillis käisid Liina ja Saad Eestis.

“Abikaasale meeldis Eestis väga. Ta avastas enda jaoks Põhjamaa ilu. Minu isa ja ema tutvustasid talle Saaremaad, sõitsime ise autoga Kuressaarest Tallinna ja tagasi, reis läks korda. Nüüd oleme oma igapäevatööd tegemas, aga ikka ja jälle tuletame meelde Eestimaad, kust äsja tagasi jõudsime,” mõtiskleb Liina…

