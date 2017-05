MINU ÖÖKAPIRAAMAT: Üks raamat pani lugema

Maailmas, kus paberi tähtsus aina enam kahaneb ja kõik vajalik kolib ümber akuga seadmetesse, ei ole raamatute olulisus õnneks siiski ka noorema generatsiooni huviorbiidist lõplikult kadunud.

Saaremaa ühisgümnaasiumi 6. klassi õpilane, hiljuti 13. sünnipäeva tähistanud Iivika Silenok meenutab, et tema esimene lugemiselamus pärineb paksust muinasjuturaamatust. “Muinasjutud on mulle alati meeldinud, sest nende lihtsate lugude taga on üldjuhul ikka mingi mõtlemapanev osa,” kinnitab Iivika.

Kooli kohustusliku kirjanduse pealetung võttis aga lugemisisu päris mitmeks aastaks. “Vahepeal oli periood, kui ma absoluutselt ei viitsinud lugeda, sest tegemist oli üsna palju ja lihtsalt polnud ei aega ega ka tahtmist. Ma polnud siis ilmselt veel avastanud, missugused raamatud mulle meeldivad.”

Endistviisi populaarne



Praegu on lugemine noorema generatsiooni seas tema sõnul endistviisi populaarne ja leiab laiemat kõlapinda. Pole haruldane, et mõnda raamatut loevad tuttavate ja sõprade soovitusel paljud…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.