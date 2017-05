JUHTKIRI: Festival igasse nädalasse

Kuressaare tänavafestival läinud nädalavahetusel oli mitmes mõttes märgiline. Esiteks sellepärast, et vaatamata nii mõnegi skeptiku arvamusele täitis üritus Kuressaare meluga. Teiseks näitas see, et linna mahub uusi asju küll ja veel ning kolmandaks seda, et isetekkeliselt ja õhinapõhiselt tulevad välja head asjad.

Festivali ajal sattus väga tihti kuulma arvamust, et selline asi võiks olla igal nädalavahetusel. Tuleb nõustuda. Eredalt andis ettekujutuse võimalustest tänavafestivali söögi- ja joogiala, mis igapäevaselt tühjalt tiksuvale turule seda päris turu hõngu tõi. Kuressaare kesklinna kanti ootavad ees muudatused. Järgmise aasta jooksul muutub siinne ruum väga palju. Oleks kahju, kui uuenenud linnaruum kasutamata jääks.

Kuressaare tänavafestival on küll lubanud tulla järgmisel aastal uuesti ja paremini, kuid ehk tasuks linna otsustajatel mõelda, kas Kuressaare suve üheks kaubamärgiks ei võiks saada igalaupäevane väike turupäev hea söögi-joogi-muusika ja meelelahutusega.