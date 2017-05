Lapsed lustisid lasteaia lõppenuks

Pühapäeval Kuressaares toimunud laste lustipeo rongkäigu ja kontserdiga sai paljude jaoks lasteaiaaeg otsa.

Kuressaarde olid pidutsema tulnud ka mitmed maalasteaiad näiteks Kihelkonnalt, Mustjalast ja Pärsamalt. Abilinnapea Tiia Leppiku sõnul olid kutsutud kõik maakonna lasteaiad ja osa võtsid kutse ka vastu.

Ida-Saaremaal lõpetavad lasteaiad eraldi ja 1. juunil tähistatakse lastekaitsepäeva. Linna lasteaedades toimuvad eraldi ka rühmade lõpupeod, millest osa on juba toimunud ja mitmetel alles ees.

Rongkäigus ja üritusel osales ka eralasteaed Kõige Suurem Sõber, mis sel aastal võis tähistada rekordilist lõpetajate arvu.

Waldorfi pedagoogika põhimõtteid järgivas eralasteaias Kõige Suurem Sõber lõpetas sel aastal kuus last. Kokku käib Uus-Roomassaare tänaval asuvas pisikeses lasteaias 20 last, kelle vanus jääb vahemikku 2–7 eluaastat.

Lasteaia juhataja Siiri Rabi sõnul neil omaette pidulikku lõpetamist otseselt pole, selle asemel tehakse lasteaia hoovis piknik ja valmistatakse ette näitemäng, milles saavad osaleda kõik lapsed. Seejärel peetakse koos lapsevanematega maha vahva grillipidu. “Kui lapsevanemad on koju läinud, algab meie lõpetajatel ja vilistlastel öölasteaed. See traditsioon on meil juba 8 aasta vanune ja lapsed ootavad seda üritust terve aasta,” rääkis Rabi ja lisas, et selle traditsiooni sisse kuulub ka iga-aastane trall Titerannas ja jäätisekokteili joomine kohvikus.