Lapsed päästsid maja tuleroaks saamisest

Pühapäeval juhtus Pöide vallas Sundimetsa külas tuleõnnetus, kuid suure pere kodu sai päästetud tänu õigeaegselt koju saabunud lastele, kes kohe abi kutsusid.



Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe ütles, et tulekahju avastasid enne vanemaid koju jõudnud lapsed. “Nad panid uksed kinni, et mitte õhku juurde lasta, ja helistasid päästekeskusse. Startisid Kuressaare ja Orissaare komando ning Tornimäe abikomando. Esimesena kohale jõudnud Orissaare komando andis teada, et olukord on kontrolli all ja abiväge pole vaja,” rääkis Lindmäe.

Tema sõnul sai tuli praegu teadmata põhjustel alguse köögist ja lisaks köögile sai kahjustada elutuba.

Peres on kokku 11 last, kellest elab Sundimetsa kodus Pöide valla sotsiaaltöö peaspetsialisti Aili Ansperi sõnul üheksa. “Õnneks ei ole perekond peavarjuta, nad on ise toimekad ja usinad ning taastuvad praegu juhtunust,” lisas sotsiaaltöötaja, lisades, et praegu käib alles põhjalikum kahjude kaardistamine ja hindamine.

Häirekeskus sai tulekahjust teate pühapäeval kell 16.35. Kahekordne elumaja oli teataja sõnul suitsu täis.

Päästjad sisenesid suitsu täis majja ja avastasid, et põlema olid süttinud elektripliit ja seinal olev elektrikilp. Tuli oli jõudnud süüdata ka diivani ja klaveri. Tulekollete leidmiseks tuli päästjatel lahti võtta veidi vahelage ning tulekahju kustutati kell 18.08.

Maja sai küll suitsukahjustusi, kuid suurema õnnetuse hoidsid ära lapsed, kes avastasid koju jõudes üürgavad suitsuandurid ja suitsupilve ning kiiresti abi kutsusid.

Perekonda saab toetada Pöide valla erikontol numbriga EE362200221031226904, selgitusse märkida “28. mai tuleõnnetus”.