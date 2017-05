Tiirimetsa kiriku hoovist kaevati välja seitsme punaarmee sõduri maised jäänused, mis pidanuks tegelikult juba 50 aastat puhkama Vananõmme kalmistul.

Tiirimetsa ajalooselts teatas sotsiaalmeedias, et läinud laupäeval asusid nad pärast pikka planeerimist Saksa sõjahaudade hoolde rahvaliidu meestega kontrollima legendi selle kohta, et Tiirimetsa kiriku varemete juures asuvad senini viimases sõjas langenute hauad. Seejuures olevat jäänud vähemalt osa punaarmee langenuid omal ajal Vananõmme kalmistule ümber matmata.

Seltsi eestvedaja Andrus Raun rääkis, et nende suurem plaan on kiriku ümbrus korrastada – kännud välja juurida ja maa siledaks teha, et saaks korraliku muru külvata ja ala niidetavaks muuta. “Juuli Pihl (Tiirimetsa kultuuriseltsi Küünal endine juht – toim) rääkis mulle sügisel, et seal on Vene sõdurite hauad, mis jäid omal ajal ümber matmata. Ametlikult viidi kõik Vananõmme kalmistule, aga tegelikult mitte,” tõdes Raun.

Raunal õnnestus saada ühendust Tanel Nuudiga Saksa sõjahaudade hoolde rahvaliidust ja koos otsustati legendi kontrollida. “Et enne, kui hakkame pinnase planeerimistöödega pihta, saab võimalikud hukkunud saata kalmistule, kus on nende õige koht,” selgitas Raun.

Tanel Nuut ütles, et nende meeskond Andris Tamlehe juhtimisel esindab Saksa sõjahaudade hoolde rahvaliitu ja neile teada antu kohaselt oli tõesti alust arvata, et kiriku hoovi on maetud teatud hulk Saksa sõjaväelasi. “Info jõudis meieni tänu kohalikule aktiivile, kes on võtnud endale ülesandeks korrastada kiriku hoov ja konserveerida kiriku varemed,” märkis Nuut.

Nõnda siis hakati laupäeval pihta – maapinnal oli märgata 13 haualohku suhteliselt korrapärases reas ning just seal kopp maasse löödigi.

“Kusjuures 1996. aastal on Saksa sõjahaudade hoolde rahvaliit sealtsamast välja kaevanud nelja sõduri säilmed ja matnud need ümber Kudjape Saksa sõjaväekalmistule,” rääkis Raun. “Meie aga leidsime samadest, juba avatud olnud haudadest punaarmee nööpe ja muid detaile, mis viitavad, et ka need neli sõdurit olid Vene sõjaväest, mitte Saksa omast.”

Tanel Nuut lisas, et ühegi sõduri juures ei olnud paraku isiku tuvastamist võimaldavaid esemeid. “Küll aga on säilinud varustuse esemete järgi võimalik väita, et tegemist on punaarmee võitlejatega,” kinnitas ta.

Praeguseks on kaevamistööd kiriku ümber lõpetatud ja Andrus Rauna sõnul alustatakse peagi kiriku hoovi heakorrastustöödega.

Ettevõtmise organiseerijatel on kavas üleskaevatud meeste maised jäänused pärast ametlike toimingute tegemist matta kalmistule, kus ongi nende koht. “Plaanime hukkunute säilmed matta Vananõmme kalmistule, kus nad ametlike dokumentide järgi ilmselt juba viimased 50 aastat peaksid olema,” lisas Andrus Raun.

Sama nentis ka Nuut. “Kohalike elanike väitel said ümbruskonnas langenud punaväelased ümber maetud Vananõmme kalmistule, millest tulenevalt astumegi samme, et ka leitud sõjaväelased leiaksid oma viimse rahupaiga just seal,” kinnitas ta.

Juhul, kui lugejatel on informatsiooni, mis puudutab sõjahaudade asukohti Saaremaal ja soovitakse nendest teada anda, siis palub Saksa sõjahaudade hoolde rahvaliit kirjutada neile aadressil andris.tamleht@hotmail.com.