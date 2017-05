LUGEJA KÜSIB: Lukus spordiväljakud

Lääne-Saare valla hallata on avalikus kasutuses olevad spordirajatised Kudjapel. Küsimus on aga selles, et eelmistel aastatel on sealseid tenniseväljakuid kasutada saanud juba maikuus.



Sel aastal on ilusad ilmad olnud juba mitu nädalat, aga väljakud on lukus, kuigi platsid on valmis, võrgud üleval. Mitte mingit infot, telefoninumbrit ega mitte midagi muud ei ole, kuhu pöörduda. Kirjutame ühise murega, kuna soovime väljakuid kasutada, aga see ei ole võimalik. Vastuseid kuskilt ei saa ja ei paista ka, et midagi muutuks.

Oleme mitu korda näinud, et väljakule minnakse juba isetekitatud aiaaukude kaudu, mis omakorda kahjustab väljakute seisukorda.

Leiame, et valla hallatavad avalikud spordiväljakud peaksid täitma oma eesmärki või vähemalt peaks vald andma lisainfot olukorra kohta.

Kuressaare tennisehuvilised

KOMMENTAAR



Lääne-Saare vallavalitsuse infotöötaja Merike Lipu:



Kontaktid on kohapeal kirjas. Samas on praegu ka kaalumisel, et väljak üldse avatuks jätta lootuses, et kasutajad suudavad ise heakorra tagada.