Saarlane nägi Mathias Rusti legendaarset lendu

Pähkla poiss Jaanus Mai oli kolmekümne aasta eest tunnistajaks, kuidas Mathias Rusti väikelennuk Moskva kohal põristas.

Jaanus Mai oli 1987. aasta maikuus Nõukogude armees ajateenistuses ja roolis Moskvas KGB eriosakonna ülema autot. Noormees kandis sideväelase paguneid ja eraldusmärke, majori auastmes ülem käis aga igapäevaselt erariietes, ameti-UAZ oli tsiviilnumbrimärgiga ja meest pelgasid isegi kindralid.

28. mai õhtupoolikul võttis Mai ülemuse tavapäraselt kesklinnas staabist peale ja suundus väeossa, mis asus linna ääres Rjabinovo uulitsas. Äkitselt ilmus nende ette taevasse väike sportlennuk ja tuli madalalt liueldes otse nende poole. “Lendas piki tänavat ja meil üle pea,” meenutas Mai. Vaatepilt oli imelik nii tema kui ka ülemuse jaoks, kes samuti, kael õieli, lennukit piidles, kuni see selja taha kadus. Moskva kesklinna kohal valitses ju täielik lennukeeld.

Järgmisel hommikul ütles ülemus, et lennuk oli maha tulnud otse Punasele väljakule. Rohkem vahejuhtumist juttu ei tehtud ja see ununes aastakümneteks. Alles mõned aastad tagasi, kui Mai juhtus nägema Rustist ja tema lennust tehtud dokumentaalfilmi, tuli sündmus talle uuesti meelde.

Rusti lennu järelmitega puutus kokku ka muhulane Tõnis Kipper, kes 1987. aastal teenis aega õhukaitse armee staabis, millele allus kogu Baltikum, alates Kaliningradi oblastist kuni üles Karjalani välja. „Rusti legendaarse lennu ajal olin kodus puhkusel, kuid pärast koosneski minu ja veel kahe „tšertjožniku“ (staabikirjutaja) igapäevatöö tema marsruudi joonistamises. Küll kaartidele, küll valgele vatmanile. Ikka suuruses 180 x 220 cm. Ja tingimata kolmes eksemplaris: „a vdrug kto-to sprašivaet!“ (äkki keegi küsib),“ rääkis ta.

Kipper lisas, et ohvitserkonna jaoks oli see lend kahtlemata tõsine šokk. „Mäletan, kuidas kaks polkovnikut rääkisid, et ei julge enam avalikus kohas mundris käia – nii häbi on,“ sõnas ta ja lisas, et suur osa sõduritest saadeti pärast vahejuhtumit staabist laiali erinevatele sõjaväeobjektidele. Rääkimata hulgast kõrgetest sõjaväelastest, kelle pagunitelt pudenes enamik tärnidest või kes saadeti hoopis erru.

KES ON Mathias Rust

Mathias Rust (sündinud 1. juunil 1968 Lääne-Saksamaal Wedelis) on saksa harrastuslendur, kes lendas 28. mail 1987 NSV Liidu loata väikelennukil Helsingist Moskvasse. Ta maandus Punase väljaku naabruses Bolšoi Moskvoretski sillal ja ruleeris sealt Vassili Blažennõi kiriku kõrvale Punasele väljakule.

Rust nimetas oma lendu mõttelise silla loomiseks Itta, et vähendada Ida ja Lääne vahelisi külma sõja aegseid pingeid. Rusti lend läbi NSV Liidu väidetavalt läbitungimatu õhukaitsesüsteemi tõi kaasa suurpuhastuse NSV Liidu relvajõudude juhtkonnas.