Saarlased tegid Harju rallil kiiret sõitu

Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp Neste Harju ralli sõideti reedel ja laupäeval. Saarlased jõudsid mitmes klassis paremate hulka.



Ralli üldvõitjana finišeeris Ford Fiesta RS WRC-l Georg Gross, kelle kaardilugeja oli Raigo Mõlder. See oli ühtlasi rallipaarile üle kolme aasta esimene Eestis sõidetud ralli.

Kaheveoliste kuni 1,6-liitrise mootoriga autode EMV6-klassi ja Estonian R2 Challenge´i arvestuse võitsid hoolimata käigukangi purunemisest Ken Torn ja Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2T).

29,6 sekundi kaugusele jäid Tornist – Sikust Oliver Ojaperv ja Jarno Talve (Ford Fiesta R2). Klassi kolmandad olid Roland Poom ja Ken Järveoja (Ford Fiesta R2), keda jäi Tornist – Sikust lahutama 54,5 sekundit.

“Ralliga tuleb otse loomulikult rahule jääda ja tulemuse üle õnnelik olla,” ütles Ken Torn. “Eks natuke ikka muutis ärevamaks olukord, kus tavalise käigukangi asemel on veljevõti ja käiguvahetuse hetkel hoiavad seda kinni ainult nipukad ja teip. Konkurents selles klassis on ikka väga jõhker ja pingutada tuleb igal meetril.”

Kaheveoliste klassis EMV8 (E10) olid Neste Harju rallil parimad Karl Jalakas ja Rando Tark (BMW Compact).

Klassi teised olid Priit Estermaa ja Sven Andevei (Nissan Sunny), kes kaotasid klassivõitjatele 3.54,4, ning 4.28,9-ga jäid Estermaast – Andeveist maha Andres Ditmann ja Carl Terras (VW Golf 2).

“Läksime rallile lootusega pääseda vähemalt kolmandale positsioonile,” tunnistas Karl Jalakas. “Ootusi väga suureks ei seadnud, kuna tehnika on meie klassi esiotsaga võrreldes meil pea 100 hobujõudu lahjem. Pärast esimest päeva olin arvamusel, et ei tea, millal suudan endale selgeks teha, et n-ö võrriga rallile ei tulda. Lisaks vaevasid meid mõlemal päeval käigukastiprobleemid.”

Seega võeti teisel päeval siht minna välja kindla peale ja sõita oma sõitu, et käigukast kestaks. “Kokkuvõtteks võib öelda, et stabiilne ja mõistusega sõit viis meid võiduni. Teiste ebaõnn oli seekord meie õnn ning siin me nüüd olime. Kuna suutsime meie masinaga võrdseid sõidukeid edestada, siis hindame võitu kõrgelt ja oleme väga rahul!” kinnitas Jalakas.

Rahvusliku E-rühma klassis EMV9 (E9), kus sõidetakse 1,6-liitrise mootoriga kaheveoliste autodega, olid kolmandad Tauri Pihlas ja Ott Kiil (Toyota Starlet), kes kaotasid Volverile – Madissoole 3.39,1.

“Hooaja esimese sõidu kohta oleme väga rahul,” tunnistas Tauri Pihlas. “Ja arvestades teise päeva probleeme juhitavuse ja käigukastiga, oleme õnnelikud, et üldse lõpuni jõudsime ja veel nii hea kohaga.”

Klassivõidu võtsid Karl-Martin Volver ja Marten Madissoo (BMW 316i), kellest 2.10,3 kaugusele jäid Raido Laulik ja Tõnis Viidas (Nissan Sunny).

Kuni kaheliitrise mootoriga kaherattaveoliste autode arvestuses EMV5 võtsid hooaja teise klassivõidu Kristo Subi ja Raido Subi. Esmakordselt koos võistelnud Chrislin Sepp ja Aleks Lesk lõpetasid võistluse kolmanda kohaga, kuigi kaotust klassiliidreile kogunes üle 10 minuti.

“Esimese ralliga võime üldjoontes väga rahule jääda,” tunnistas kaardilugeja Aleks Lesk. “Ilusti tervelt lõpus ja tasuks saime ootamatult tänu konkurentide ebaõnnele oma klassis kolmanda koha. Koostöö sujus samuti väga hästi, legend klappis ja autos jäime ilusti sõpradeks.”

Aleks Leski hinnangul saab juurde panna igal pool, aga eks paljuski tuleb areng puhtalt aastate ja kogemustega. “Kindlasti teeme vahepeal veel kõvasti trenni, et hooaja jooksul kiiremaks muutuda, aga üldjoontes oli kõik väga hästi ja ootame juba huviga Lääne-Eesti rallit!” lausus ta.