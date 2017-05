TS Laevad: leiame graafikutesse parima lahenduse

Väinamerel laevaliiklust korraldava TS Laevade juhatuse esimehe Kaido Padari (pildil) kinnitusel ei saa sügisestest parvlaevagraafikutest rääkida enne, kui need on kõigi osapooltega kokku lepitud.

Saarte Hääl kirjutas eelmisel nädalal, et TS Laevad plaanib kaotada Virtsu–Kuivastu liinil viimase, südaöise väljumise Virtsu poolt. Graafiku kärpimise kava kritiseerisid Saaremaa ettevõtjate liidu juht Villu Vatsfeld ja Saaremaa omavalitsuste liidu esimees Madis Kallas. TS Laevad seni plaani ei eita ega ka kinnita, firma juhi Kaido Padari sõnul käib töö, “leidmaks parimat lahendust riigi tellimuse ja reisijate ootuste suhtes”.

Kas kesköine laevaliin on plaanis kaotada?

Arutelu sügise graafikute osas käib, leidmaks parimat lahendust riigi tellimuse ja reisijate ootuste suhtes. Graafikud on paigas siis, kui kõigi osapooltega on see kokku lepitud. MKM-iga sõlmitud lepingu järgi peab graafik paigas olema kaks nädalat enne reise, aga meie eesmärk on see muidugi varem paika saada.

Praegu on graafikud paigas Virtsu–Kuivastu liinil kuni 27. augustini.

Kas TS Laevade kokkuhoiuplaanide üks põhjus on uute parvlaevade eeldatust tunduvalt suurem kütusekulu?

TS Laevade majanduslik seis on väga hea. Seni oleme startinud tunduvalt edukamalt, kui äriplaan ja eelarve ette näevad. Graafikute maht pannakse paika aasta peale, kinnitatakse alati enne algava aasta algust ja selle mahu annab meile MKM. Seega ei ole kütusekulul ega ka muudel kuludel sellega miskit pistmist.

Kas 35 minuti graafikud jäävad või kaalutakse muudatusi?

Suvine sõiduplaan on paigas ja seal on 35-minutiline graafik, mida pole plaan muuta.