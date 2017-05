Esialgsetel andmetel vedas TS Laevad oma parvalaevadel läinud reedest pühapäevani Virtsust Kuivastusse 10 539 reisijat ja 4201 sõidukit, Kuivastust Virtsu aga 11 056 reisijat ja 4277 sõidukit. Nii reedel kui ka pühapäeval tuli reisijate rohkuse tõttu sadamates ka järjekorras järgmist laeva oodata.



Võrdluseks – mullu teenindas toonane vedaja Väinamere Liinid maikuu viimasel nädalalõpul, mil ainsateks veidi suuremateks sündmusteks olid Saaremaa 51. laulupidu ning Orhideefestival, Virtsu ja Kuivastu vahelisel liinil edasi-tagasi ühtekokku 17 961 reisijat ning 6750 sõidukit.

Võrdluseks veel – nädal varem olid TS Laevade andmeil arvud tänavu järgmised: Virtsust Kuivastusse 9192 reisijat ja 3656 sõidukit, Kuivastust Virtsu 9211 reisijat ja 3605 sõidukit. “Ehk viimasel nädalavahetusel oli reisijate-sõidukite arv märgatavalt suurem kui nädal varem,” tõdes Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Arro tunnistas, et nii reedel kui ka pühapäeval oli reise, mil kõik soovijad ei saanud kohe esimesele väljuvale laevale. “Samas tuleb märkida, et nädala alguses oli eelmüügist saada pileteid kõikidele nädalavahetuse reisidele ja näiteks ka laupäeval oli veel väga paljudele pühapäevastele Kuivastu–Virtsu reisidele eelmüügis hulganisti pileteid.”

Arro paneb omalt poolt inimestele südamele, et vältimaks järjekorras ootamist, tuleb piletid eelmüügist varakult ette osta. “See aitab ka meil teenust paremini organiseerida ja vajadusel ka riigiga lisareise kokku leppida,” selgitas ta, lisades, et kui n-ö päev enne on pileteid veel hulganisti, on lisareise planeerida keeruline. “Samas tuleb leppida asjaoluga, et suurema nõudlusega aegadel on järjekorrad paratamatud,” nentis Sirle Arro.