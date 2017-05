Urmas Tali: tahame olla Saaremaa spordi lipulaev

Saaremaa võrkpallimeeskonna värske peatreeneri Urmas Tali hinnangul peavad eesmärgid olema kõrged ja ta on koos mängijatega nende saavutamiseks valmis.

“Saaremaa fännid on alati nõudlikud olnud ja ega Otile (Tänak) eksimusi andeks ei anta,” märkis Urmas Tali. “Tippsport on kompromissitu ja isegi valulik protsess ning olen sellega arvestanud. Tahame olla Saaremaa spordi lipulaev ja kõik peavad selleks maksimaalselt valmis olema.”

Tänavu Rakvere Võrkpalliklubi Balti liiga võitjaks tüürinud Urmas Tali sõnul sai tema valikul määravaks Saaremaa klubi üldine kontseptsioon. “Mulle meeldib kogukonna-põhine ettevõtmine,” tunnistas ta. “Saarlastel on praegu hea põlvkond ja mängijate kodukohapatriotismi juures on kõik võimalik. Üritame võimalikult hea võistkonna kokku saada, püüame kõik laua taha tuua ja komplekteerimisega kiiresti ühele poole saada. Soov on mängida võimalikult suure arvu saarlastega, aga kui on vaja mõnda positsiooni tugevdada, siis vaatame ka mujale.”

Urmas Tali on valmis abistama ka meie noorte võrkpallurite arendamisel. “Koostöövorm peab olema läbipaistev, ei saa olla, et sammutakse erinevat teed,” rääkis ta. “Saaremaal on noortetöö edendamisel palju tehtud, aga tulemused võtavad aega.”