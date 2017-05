Kaasava eelarve hääletusel enim toetust kogunud, kuid ühtlasi küsimusi tekitanud pargiteede korrastamise projekt läheb rahastamisele hoopiski linna n-ö põhieelarvest, loovutades raha pingereas järgmistele ideedele.



Läinud nädalal tõstatas linnavolinik Piret Sarjas küsimuse, kas rahvahääletust juhtiv pargiteede korrastamise projekt ikka vastab kaasava eelarve nõuetele, kuna ala hooldamisega tegeleb linnaettevõte. Linnavalitsus probleemi ei näinud, nõndasamuti ka üks ettepaneku tegijatest Rita Peirumaa, kes ütles Saarte Häälele, et pakkus idee välja kõige paremas usus, et see vastab kaasava eelarve nõuetele.

Pargiteede projekt, mis sai kokku 165 häält, võitiski rahvahääletuse, kuid linnavalitsus jõudis eile järeldusele, et see ettepanek tuleks ellu viia väljaspool kaasava eelarve menetlust. Üheks põhjuseks oli asjaolu, et kaasava eelarve koostamise korra järgi on ühe ettepaneku maksimaalne suurus 25 000 eurot ja selle summa eest oleks võimalik pargiteid vaid osaliselt korrastada.

“Täna saime teate, et EAS rahastab Tallinna tänava kergliiklustee rajamist ja seega avanes võimalus korrastada pargiteed vabanevate eelarveliste vahendite arvelt,” selgitas abilinnapea Mart Mäeker.

Linnapea Madis Kallas avaldas lootust, et volikogu toetab lisaeelarve teisel lugemisel vastavat muudatusettepanekut. “Tänu sellele saaks ellu viia veel mitmed rahva poolt palju toetust saanud projektid, nagu näiteks korvpalli välisväljakute korrastamine ja jääpurjekate soetamine, mis jääksid pargiteede rahastuse korral praegu ellu viimata,” sõnas ta.

Võrdluseks tõi Kallas eelmise aasta, kus kaasava eelarve menetlusest võeti välja Saaremaa ühisgümnaasiumi hosteli katuse ehitus, mis oleks muidu saanud osalise rahastuse.

Kuressaare 50 000 euro suuruse kaasava eelarve hääletus lõppes 28. mail. Ettepanekute poolt anti kokku 1189 häält, millest arvesse läks 1100.

Hääletuse pingerida



1. Pargiteede korrastamine

2. Koerte koolitusväljaku valgustuse rajamine

3. Välijõusaal Kuressaare terviseparki

4. Korvpalli välisväljakute korrastamine

5. “Purjetame ka talvel”

6.–7. MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu kassidele uued pesad ja kratsipuud

6.–7. Kihelkonna mnt 2 majaümbruse haljastuse korrastamine

8. Ehitame külakiige Raiekivi säärele

9.–10. Invaühingule uus katus

9.–10. Kuressaare tänavapiknik

11.–12. “Kuressaare looduse raamat”

11.–12. Turuhoov loomehooviks

13. Pedaaler linnaruumi

14.–15. Raamatu “Kuressaare ajalugu II” väljaandmine

14.–15. Martin Körberi mälestuse jäädvustamine mälestusmärgiga

16. Kivi tn 9 krundi lõunapoolse osa (kuni kraavini) roost puhastamine

17.–18. Kaunis kadakamüts Tori karjamaale

17.–18. Bussijaam kunstisaaliks

Allikas: Linnavalitsus