Aksel Auga 70: Meremehe hingega keevitaja, kes on kihutanud ka velotuuridel

Aasta oli siis 1965, kui üleeile 70-aastaseks saanud tollane Kingissepa ehituskolonni keevitaja Aksel Auga istus stardijoonel jalgrattasadulasse, et oma võimed populaarsel Saaremaa velotuuril proovile panna.

Kuigi 9. velotuuri võitis tookord Kohtla-Järve rattur Allan Kivil, läks võidusõit ka saarlaste jaoks igati korda. Rein Aru (8. tuuri võitja) ehituskolonni võistkonnast lõpetas teisena. Aksel Auga jõudis oma elu esimesel velotuuril kuue parema hulka. Ehituskolonni meeskond sai teise koha.

Järgmisel velotuuril (1966) näitasid MEK-i (mehhaniseeritud ehituskolonni) jalgratturid, milleks nad kodusaarel võimelised on. Rein Aru võitis individuaalselt ja MEK-i meeskond, kuhu kuulus

ka Aksel Auga, võistkondlikult.

Oma elutöö Saaremaa ehitusfirmades ja Saare Kaluris keevitajana teinud Soela küla mees Aksel tundis siirast rõõmu neli aastat tagasi, kui koduküla sadam rekonstrueeriti. Soela sadama kapteni ameti vastuvõtnud Aksel Auga ütles mardilaupäeval 2013 Saarte Häälele: “Tänast tunnet on sõnades raske väljendada. See on rõõmupäev kogu Pammana poolsaare rahvale.”

Sadamakaptenina tegutses hingelt meremees, kolme tütre isa Aksel Auga eelmise aasta lõpuni. Mullu jõulukuus pälvis Aksel Auga sadamaseltsi liikmetelt Soela sadama aukapteni tiitli.

Hiljaaegu elas visa spordimehe hingega tubli töömees üle raske operatsiooni. Praegu taastub ta Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad juubilarile kiiret paranemist ja edasiseks erku meelt.