JUHTKIRI: Kogukonna abikäsi

Kardetud “punane kukk” on Saare maakonnas tänavu iseäranis sage külaline. Lühikese aja jooksul juhtunud traagilistes tuleõnnetustes on pidanud elu jätma koguni kolm inimest.

Pühapäevane õnnetus Sundimetsa külas oli siiski pigem õnnelik. Kui sellist juhtumit õnnelikuks ülepea nimetada saab. Vähemalt jäid terveks kõik paljulapselise Kärneri pere liikmed ning suur osa majastki pääses tuleroaks langemast. Tänu koju jõudnud laste ja naabri kiirele ja asjatundlikule tegutsemisele.

Sellest, kui ühtehoidev on kohalik kogukond hätta sattunute toetamisel, annab tunnistust see, kui kiiresti asuti perele sotsiaalmeedia kaudu abi organiseerima. Samuti otsustati muuta reedel Tornimäe rahvamajas toimuva heategevuskontserdi eesmärki: kogutav raha antakse hoopis tuleõnnetuses kannatanud perele. Mis sest, et pereisa kinnitusel saavad nad ise hakkama. Kindlasti, ent pisut abi kulub ära ka tublidele.