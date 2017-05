Kes üllatab uute kokkade, kes täiesti uue toidukohaga

Alanud kõrghooaeg on vesi ettevõtjate veskile. Et sellest viimast võtta, pingutab igaüks omamoodi – avatud on uusi söögikohti, samas on ka end sissetöötanud kohvikud uuendustelainel.

Niinimetatud kokkade põua aegu Saaremaa toitlustusäris, kus iga teine otsib juba kuid nii suveks kui pikemaks ajaks kokkasid ja abikokkasid, võib pidada üsna jackpotiks, kui mõnel õnnestub oma kööki saada kaks peakokka ühe hoobiga.

Üks sellistest õnnelikest on südalinna kohvik Mosaiik. “Mosaiigis on puhumas uued tuuled, nimelt on kohvikul kaks uut peakokka Märten Sepp ja Kristjan Janke,” tunnistas kohviku esindaja Katrin Tuisk.

Tõestanud tegijad



Kristjan ja Märten on Saaremaa poisid, kokkadena on nad end tõestanud näiteks Vinoteegis ja Marines. Tänavu olid nad nende väljavalitute seas, kes hoolitsesid presidendi vastuvõtul pakutud suupistete eest. “Kuigi vahepeal on teed neid viinud ka Eestist välja laia maailma, on mehed uuesti kokku saanud ning soovivad pakkuda klientidele uusi ja ka vanu tuttavaid maitseid,” kinnitas Tuisk.

Kohviku esindaja kinnitusel on neil ühes uute peakokkadega tulemas uus suvemenüü, kus kasutatakse värsket ja tervislikku toorainet ning kõik, mis võimalik, tehakse ise. “Samuti sai kohvikule istutatud pikad ürdipeenrad ja kohe esimesel võimalusel minnakse ka metsaande korjama,” sõnas Tuisk.

Sepp kinnitas, et nende peagi valmivast menüüst leiab kindlasti palju eri maitseid. “Need on valmistatud just meie viisil ja parimast hooajalisest toorainest,” lisas Janke. Peale peakokkade on Mosaiik leidnud suveks ka lisatööjõudu. “Saab põnev ja lõbus olema,” arvas Tuisk.

Läheduses asuv smuutikohvik Fresh saab kohe 1-aastaseks. Ka Freshi esindava Tuisu sõnul on tore näha, et kohalik rahvas on neid kenasti omaks võtnud.

Kui esimene aasta oli rohkem sisseelamiseks, siis sel aastal on üht-teist uut. Näiteks on tillukesel kohvikul nüüd ka pisike suveterrass. “Suvele lähme vastu lemmikuks saanud smuutide-mahlade ja frappé´dega (jääkohv – toim), samuti pakume salateid ja magustoite,” lubas Tuisk.

Sõprade kaudu



Läinud laupäeval avas Kuressaares Lossi tänaval käsitööõlle poega Uba ja Humal ühe hoovi peal uksed täiesti uus kohvik ÖU.

Osaühingu ÖU ühe eestvedaja Timo Hartikaineni sõnul läks neil juba avamisel kõik hästi – inimesi käis palju ning saadi inspireerivat tagasisidet. “Ilm oli ka meie poolt ja tundus, et ÖUpening party esinejad võeti samuti hästi vastu,” tähendas Hartikainen.

Neilgi oli omajagu tegemist, et kohvikusse töötajaid leida ning selleks kasutati nii tasulist kui ka sotsiaalmeediat, aga räägiti ka muu hulgas otse Kuressaare ametikooli ja Tallinna teeninduskooliga.

“Pakkusime kaugemalt tulijatele ka suveks korterit, aga lõpuks leidsime ikka sõprade kaudu noored ja ambitsioonikad Kuressaare noored.”

Tegelikult on üks abikokakoht ÖUes veel vaba, tunnistas Hartikainen, lisades, et huvilised võiksid nendega ühendust võtta.

Menüü koostas ÖUele Tauno Salumaa ja tema on ka enamiku ajast ise sealses köögis toimetamas. “Suveks plaanime ÖUe kontserte ja üritusi, et inimestel oleks ikka põhjust ÖUe mängima tulla,” muheles Hartikainen.