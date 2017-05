Kohalik õmblusfirma kasvab mühinal

Paari aasta eest vaid mõne õmblejaga alustanud kodutekstiilitootja MoonStar on tänu suur­klientidele kasvanud kiiresti ligi 40 töötajani.

Kevade algul tuli seetõttu varasematest, Rehemäe ehituspoe teise korruse ruumidest kolida uuele avarale pinnale Kaare tänaval. Kasvupotentsiaali on aga sedavõrd palju, et MoonStaris leiaks kindla töö veel kümmekond inimest, kui nad endast vaid märku annaks.

Ootavad tööd proovima



MoonStar OÜ juhataja Tiia Tammsalu tõdeb, et kogenud õmblejate leidmine Saaremaal lihtne ei ole. Inimesed justkui pelgaksid, et õmblustöö on midagi jube keerulist ja seepärast ei söandata isegi proovima tulla.

Tammsalu rõhutab, et karta pole midagi. Kui praegu on neil töötajaid 36, siis umbes pooled neist polnud varem tööstuses õmblustööd teinud. “Kui inimene vaatab kuulutust, et näe, otsivad õmblejat, aga ma ei oska õmmelda, võin öelda, et kunagi alustasid nullist ka need, kes praegu seda tööd teevad,” julgustab Tammsalu.

Uusi ruume oli firmal tarvis seetõttu, et nende suur­klient Wendre soovib, et nad kasvaks veelgi. “Olemegi kasvanud – eelmise aasta aprillis valmistasime neile 250 beebikotti nädalas, nüüd 2600. Kasvama peaks see number aga 3500-ni,” räägib Tammsalu.

Uues kohas on ka pinna osas laienemisruumi – kui praegu on õmblusfirma käsutuses umbkaudu 600 m2, siis sadakond ruutu oleks võimalik juurde saada.

Kasvamise nimel pingutataksegi, seda enam, et ühest suurkliendist sõltuda ei taheta. Tõsi, Wendre pole ainus. Suurem klient on ka Norras – seal on lõpule jõudmas ühe suure hotelli kardinaprojekt. On ka väiksemaid kliente.

Reedel varakult koju



Tööaeg on, nagu ikka, kella 8-st 17-ni, sh on ette nähtud pooletunnine lõunapaus ja kaks kohvipausi. Reedeti lõunat pole, on pikem kohvipaus ja päev lõpeb kell 14. “Meie tööajad sobivad eriti neile, kel on väiksed lapsed või kes käivad maalt tööl,” leiab Tammsalu. Palk sõltub sellest, palju inimene teha jõuab. Lisaks kasutab MoonStar normi täitmise preemiasüsteemi.

Õmblejate brutotunnipalk jääb vahemikku 3,30–5,50 tunnis, sõltuvalt kogemusest, kvalifikatsioonist ja nobedusest. Rohkemate normtundidega kuus võib kiire õmbleja brutopalk ulatuda ligi 1000 euroni.