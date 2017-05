Lääne-Saare vald jätkab Hoolekandeteenustega läbirääkimisi

Sõmera Kodu sulgemisotsuse teinud AS Hoolekandeteenused on nõus erihoolekande teenuskohtade arvu Saare maakonnas seni väljapakutud 34-lt siiski suurendama.



“Oleme põhimõtteliselt kokkuleppele jõudnud, et kohti tuleb rohkem kui 34,” kommenteeris Hoolekandeteenustega peetud läbirääkimisi Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks. Kui palju rohkem neid kohti olema saab, on tema sõnul aga edasiste läbirääkimiste küsimus.

“Meie visioon on, et neid kohti võiks olla 70 ringis,” lausus Luks. “Soovime, et Saaremaaga seotud inimesed, kel on siin pere või lähedased, saaksid Saaremaale edasi jääda.”

Luksi andmeil elab saarlasi Sõmera Kodus praegu 74.

Vallavanema sõnul on nüüd aga selge, et Sõmerale ööpäevaringse teenuse kohti ei jää.

“Hoolekandeteenuste esindajad on kindlad, et sama teenust Sõmeral tulevikus pakkuda ei saa, kuna see läheb rahastuse määrusega vastuollu,” rääkis Luks. “Kas Sõmerale võib jääda mingi muu teenuseliik, seda praegu veel kindlalt öelda ei saa. Oleme võimalikud vangerdused enda jaoks läbi mõelnud ja paneme variandid koos rahanumbritega kirja.”

Luks avaldas lootust, et nii ööpäevaringsete teenuskohtade arvu kui ka Sõmeral edaspidi pakutavate teenuste osas on selgus majas jaanipäevaks.