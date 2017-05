Saare maavalitsus ootab 20. juunil Kuressaare Laurentiuse kirikusse tänuüritusele abielupaare, kelle abielu sõlmiti aastal 1957 või 1967 ja kes on oma ühise elu sidunud Saare maakonnaga.



Kutsed on saadetud 51 kuld­pulma- ja 18 briljantpulmapaarile, kuid on võimalik, et mitte kõik Saare- ja Muhumaa väärikad abielupaarid ei ole kutset saanud. Neil palub maavalitsus ühendust võtta telefonil 45 20 551 või 45 20 501.

Tänuüritus algab 20. juunil kell 12.