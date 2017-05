Meelis Kubits tõmbub Corpore juhtimisest tagasi

Ligi 23 aastat Eesti edukaimat kommunikatsioonifirmat Corpore vedanud saarlane Meelis Kubits on nüüdsest ettevõttes varasemast erinevas rollis.



Kubits tunnistas laupäevalehele LP antud usutluses, et jääb Corpores väiksemaks osanikuks kui seni. “Meil on tugev partnerite ring, uus juhataja tuleb maja seest. Ja ma ei kao kuhugi, linnas on paarsada inimest, kes aeg-ajalt nõu küsivad,” kinnitas Kubits.

Meelis Kubitsal on oma sõnul olnud võimalus sattuda kultuuridiplomaatia maailma, mis on helge, oma olemuselt naiivne ja pakub talle kahtlemata naudingut.

Kaks korda on Kubits korraldanud Eesti kultuuriinimeste n-ö dessandi Odessasse, korra Jerevani ja korra Peterburi. Üks kord on ta toonud Odessa inimesed Tallinna. Nüüd toimub Meelis Kubitsa korraldusel 12. juulil Odessas flashmob’i meenutav kirjanduslik ühislugemine “Odessa loeb, Odessat loetakse”. 15–20 minuti jooksul seisavad inimesed reas Odessa peatänaval ja loevad enam kui kahekümnes keeles, sealhulgas eesti keeles, Odessa kirjanike – kellest tuntumad on vahest Isaak Babel ning Ilf ja Petrov – teoseid.