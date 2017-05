Saarlaste vägev meestelaul kõlas Veneetsias ja Veronas

Läinud nädalal Veneetsia koori- ja orkestrifestivalil osalenud Saaremaa meeskoor SÜM põikas päevaks ka Veronasse, kuid Eesti eurolugu jäi varasematele plaanidele vaatamata seal esitamata.

Itaalia reis võeti koori juhatuse esimehe Tiit Aaviku sõnul ette seetõttu, et laulumehed ei olnud juba tükil ajal saanud kogeda festivalil esinemist ja sellega kaasnevat melu. Meeskooridel ei olegi selleks väga palju võimalusi. Kunagi käidi Kuressaare sõpruslinnas Skövdes, mis linna sünnipäeva puhul korraldas koorifestivali, aga sellest on juba üle kümne aasta möödas.

Juba möödunud aasta lõpus hakati võimalusi otsima ja leitigi Veneetsia festival, mis toimus juba kaheksandat korda. Koori jaoks oli oluline, et festivalile oleks lihtne kohale lennata ja et seal ei peaks võistlema, vaid saaks lihtsalt hea emotsiooni. Veneetsia sobis nende kriteeriumidega hästi.

Kahel päeval anti üks pikem kontsert ja toimus ka üks lühem etteaste, esinemispaikadeks Lido de Jesolo kontserdisaal ja Santa Maria della Pieta kirik. Saarlaste repertuaaris oli eranditult eesti autorite eestikeelne koorimuusika. Teised kollektiivid esitasid Aaviku sõnul samuti oma rahvalikke teoseid ja ka vaimulikke laule. Orkestrite repertuaar ulatus operetikatketest lustakate marssideni.

Festivaliga oli koor seotud kaks päeva, kolmandal päeval võeti aga ette retk kuulsasse Verona linna, millest oli inspireeritud ka tänavune Eesti eurolaul. “Saime kohapealt eestikeelse giidi, kellega tegime omal käel sõidu sellesse kuulsasse paika,” ütles Aavik, kinnitades, et Verona külastamine oli Eurovisioni lauluvõistluse tõttu kooril plaanis juba enne festivalisõitu.

Paraku läks Eestil lauluvõistlusel nii, nagu läks ja eurolaulu teema vajus tahaplaanile. “Meil olid tegelikult üsna suured plaanid, kui asi pisut teistmoodi oleks läinud. Ma ei teagi öelda, kas õnneks või kahjuks, jäi Verona lugu meil paraku selgeks õppimata, kuigi see oli plaanis. Tahtsime seda seal siis esitada ja levitada,” rääkis Aavik.

Kokkuvõttes oli tore reis, esinemised läksid hästi ja ilm oli hea. Mis edasisse puutub, siis Aavik ei välistanud, et SÜM võiks tulevikus ka koorikonkurssidel osaleda.

“Oleme sellises seisus, et meil ei ole häbeneda midagi. Selle nimel tuleb muidugi tööd teha ja end heasse vormi ajada, aga see on täiesti mõeldav,” sõnas ta.