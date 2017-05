See oli õnnelik õnnetus: peaasi, et pere jäi terveks! (FOTOGALERII)

See oli õnnelik õnnetus, nii õnnelik, kui ühe kodu põleng olla saab: inimesed jäid terveks ja majagi saab taastada, ütleb Pöide vallas tulekahju ohvriks langenud suurpere isa Jaan Kärner. Vallarahvas kogub nüüd heategevuskontserdiga raha, et pere pääseks võimalikult kiiresti koju tagasi.

“Olime ise sünnipäevapeol. Lapsed sõidutati varem koju ja nemad suitsu täis hoone ka avastasid,” räägib 11 lapsega pere isa Jaan Kärner pühapäeva pärastlõunal Sundimetsa külas valla pääsenud tuleõnnetusest.

Pereisa sõnul päästis hoone täielikust hävingust see, et lapsed ja appi tõtanud naaber sulgesid kiirelt kõik uksed, et põleng õhku juurde ei saaks. Aknad ja katuseaknad oli pereisa oma sõnul kodunt lahkudes ise kinni pannud. Naabrimees Kurmet Siiner ütles Saarte Häälele, et tule kustutamiseks ei olnud kohapealsetel võimalik ette võtta muud, kui oodata päästjate saabumist. Hea, et lastel oli tarkust mitte enne päästjaid majja siseneda, kiitnud hiljem ka tuletõrjujad.

Orissaare päästekomando oli Kurmet Siineri sõnul sündmuskohal viie minutiga. Kui pereisa ise koju jõudis, käisid kustutustööd täie hooga. “Päästjad tegutsesid kiirelt ja läbimõeldult,” ütleb Jaan Kärner, lisades, et oskuslik tegutsemine aitas ka ära hoida suurema kahju: “Vaadake, veekahjustusi pole üldse näha, nagu polekski veega kustutatud!”

Väljast vaadates ei saakski aru, et kahekorruselises elumajas on möllanud põleng. Esikus lööb vastu lõhn, mis meenutab jaaniõhtu järgset hommikut lõkke ääres. Põlengus said kannatada maja esimese korruse köök (köögist sai põleng ilmselt ka alguse), elutuba ja selle kohal asuv laste magamistuba. Elutoas seisab osaliselt söestunud ja sulanud klahvidega pianiino. Tahma- ja kuumakahjustusi on saanud kogu elamine.

“Tulekahju on minutite küsimus,” ütleb pereisa, lisades, et tuli levis väga kiiresti. Suur kuumus purustas sisemised aknaklaasid, õnneks jäid välimised terveks. Muidu oleks tekkinud tuuletõmbus võinud tule levikule hoogu anda. Pererahva arvates sai põleng suure tõenäosusega alguse elektripliidist, mille taimer ei töötanud korralikult ja aeg-ajalt ennast ise sisse lülitas. Tagantjärele oskaks Jaan Kärner säärased taimeriga kodumasinad lahkudes vooluvõrgust välja lülitada.

Kärnerite pere pole jäänud pärast õnnetust, käed rüpes, ootama ja on asunud põlenud majas korda looma. Koristamist ja kolimist jätkub. “Tahma on hirmus palju,” nendib pereema Agnes Kärner. Lapsed aitavad, nagu saavad, kuid ei saa nemadki ainult põlengupaigas toimetada: õppetöö vajab tegemist.

“Tütar Hell lõpetab Tornimäe koolis 9. klassi, eksamid peab hästi ära tegema,” ütleb pereema, lisades, et loodetavasti ei sega tulekahjušokk tütrel kiituskirja püüda.

Pereisa Jaani sõnul olid Kärnerite kodus igas toas suitsuandurid, lisaks oli majas ka paar vinguandurit ja neli tulekustutit: “Aga kui ennast majas pole, siis need kahjuks kuidagi ei aita.” Kui majapidamine uuesti korda saab, siis plaanib pereisa lisada ka tulekahju signalisatsioonisüsteemi, mis annab õnnetusest teada ka siis, kui omanik kodust ära on.

“Kodust lahkudes võtame nüüd alati kõik juhtmed seinast välja,” ütleb Jaan Kärner.

Reedel on Tornimäe rahvamajas heategevuskontsert. Tornimäe põhikool plaanis esialgu kontserdist teenitud rahaga lauatenniselaua soetada. Nüüd on otsustatud: raha antakse hoopis perekond Kärnerile. “Oleme abipakkujatele tänulikud,” ütleb pereisa Jaan Kärner.

Kes soovivad Kärneri perele abiks olla, võivad teha annetuse Agnes Kärneri arvelduskontole EE732200001107863233.

Teele Tilts

Galerii: Irina Mägi