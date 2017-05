Eesti panganduse üks tuntumaid nimesid Erkki Raasuke alustas Soela sadama kõrval rendisuvilate ehitamist.

Nordea ja DNB ühendpanga valdusettevõtte tegevjuht Erkki Raasuke ise moodulmajade püstitamist eile kommenteerida ei soovinud, kuid varem on ta Saarte Häälele öelnud, et sadama kõrval asuvale maale tuleb kolm umbes 60 m2 suurust rendisuvilat.

Möödunud sügisel viitas Raasuke ajalehele, et suvilad on mõeldud mitmepäevaseks kasutamiseks. “Saaremaa on majutusvõimalusi tihedalt täis ja keegi nendest puudust ei tunne,” arutles ta. Soela võiks aga tema hinnangul teistest eristuda just oma kenade vaadete ja lähedal oleva väikesadamaga.

Seoses hoonete ehitamisega tegi arendaja eelnevalt puhtaks ka rendimajade aluse krundi. “Nüüd avanevad sealt väga ilusad vaated Väinamerele, Hiiumaale ja edasi-tagasi liikuvale praamile,” on Raasuke öelnud.

Erkki Raasukesele on kõik Soela sadamaga seonduv südameasjaks. Vallaelus aktiivsena on ta ühes teiste Soela sadamaseltsi liikmetega suviti ka koos perega sadamas abikaptenina ametis.