Ugala teatris on lavaküpseks saanud Paavo Matsini romaani “Gogoli disko” dramatiseering, mille lavastaja on Ott Aardam ja kus ekstra etenduse jaoks kokkupandud bändis mängib viiulit Tarmo Suvisild.

Kaks aastat tagasi vahetas Tarmo Saaremaa, kus ta 32 aastat elanud oli, taas oma sünnilinna vastu. “Muidugi on kahju, et ära tulema pidin,” räägib ta. “Hinges pitsitab, isegi väga pitsitab. Üliilus aeg oli.” Sidemed Saaremaaga siiski ei kao, sest elab tal ju praegu saarel poeg ning muidugi hea sõber ja bändikaaslane Oliver Kilter.

“Viljandis kohanemine eriti ladusalt ei läinud,” tõdeb Tarmo. “Kõik oli võõras ja siis veel see keel, see saare keel! Vaat siis ma sain aru, et tegelikult on minust läbi ja lõhki saarlane saanud.”

Viljandis peab Tarmo tähtsaks sünnikodu ja enda istutatud tammepuid kodutänaval, need on tema jaoks märgid Viljandist. Nii nagu ema ja isa hauadki Viljandi vanal kalmistul.

Praegu peab mees turvamehe ametit, Ugala lavastusse sattus viiulit mängima aga tänu viljandlasest sõbrale Üllo Kaurile, kes on samuti muusikamees ja kellega Tarmo on varasematel Viljandi-aastatel bändi teinud. Tegelikult on Tarmo varases nooruses töötanud Ugala teatris helirežissöörina. See oli aeg, kui Ugala uus maja valmis sai, ja nüüd, kui Ugala renoveerimine on lõppenud, viis tee teda taas tuttavasse teatrisse.

“Nüüd siis otsis Üllo Kaur mind üles, et taas bändi teha, kuid seekord lavastuse jaoks,” nendib Tarmo ja lisab, et Ugalas on vahva seltskond.

Lavastuse “Gogoli disko” kohta ütleb Tarmo, et tegelikult on sellisest keerulisest romaanist teatriloo vormimine päris raske. “Ta tahab mõtestamist ja publikule ütleks, et parem oleks enne vaatama tulekut raamatut sirvida,” sõnab ta. “Ott Aardam on järjekindel lavastaja. Juhtus, et esimest dramatiseeringut muudeti, et vaatajail oleks kergem jälgida. Aga natuke huumorit on sees ja muidugi süvamõtlemist ka.”

Uurin veel, et kas Tarmot ka häirib Ugala teatri uus pöördlava, kus on nii näitlejad kui ka publik. Selle küsimuse peale vastab Tarmo eht-saarlase kombel: “Natuke ragiseb teene jah.”

Majast rääkides nendib Tarmo taas, et tunneb kokkuhoidmist kõigi näitlejatega: “Õhkkond on seal sõbralik, kokkuhoidev. Sind võetakse kohe omaks. Hea aura on selles majas.”

See on üks väike pööre elulaval, mis kestab vaid mõne päeva, lõpetab viiulimees Tarmo Suvisild jutu ja läheb taas proovi. Teine saarlane Ott Aardam juba ootab.

Piret-Päiv Rist