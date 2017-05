Saarte Hääles eile ilmunud lugu sellest, et kohalike seas liikvel olnud legend ümbermatmata sõjameestest pidaski paika, tõi Tiirimetsa ajaloo seltsile loetud tundidega hulga uut infot.

Läinud laupäeval kaevati Tiirimetsa kiriku kaitsvast varjust välja seitsme arvatult punasõduri maised säilmed, mis pidanuks juba 50 aastat puhkama Vananõmme kalmistul. Üks, kes mäletab Tiirimetsa kiriku juurde maetud meeste lugu sama hästi kui eilset päeva, on Meta Room, kelle kodu, Kaju talu asus tol ajal otse kiriku kõrval. Sisuliselt oligi neil pühakojaga ühine hoov.

Õppis kõik nimed pähe



Toona 10–11-aastase tüdrukuna armastas Meta tihti ümber kiriku lipata ja mulda sängitatud sõjameeste mälestuseks maasse löödud ristidelt nende nimesid lugeda.

“Siis mul olid kõik need nimed peas ja kõik olid Eesti korpuse mehed, mäletan täpipealt!” kinnitas Meta Room.

Nüüd ta enam kõiki neid ei mäleta. See-eest meenub talle aga näiteks keegi proua Veesaar, kes käis Tallinnast tihtilugu oma langenud mehe hauakünkal. Seda sinnamaani, kuni teatati, et hukkunud on ümber maetud Vananõmmele. Pärast seda pealinna proua Tiirimetsas enam ei käinud.

Room teab aga, et mingit ümbermatmist ei toimunud. Vananõmmele viidi vaid hauatähised. Naine mäletab sedagi, et kirstude tegemiseks saadi vajalikud lauad tema isa käest.

Kaevamiste üks eestvedajaist Andrus Raun Tiirimetsa ajaloo seltsist tunnistas, et tema telefon on sest saati punane olnud, kui lugu sõjameeste säilmetest ajakirjanduses teatavaks sai.

Maetakse Vananõmmele



“Neid inimesi, kes mäletavad ja teavad toimunust rääkida, on juba mitmeid,” kinnitas Raun. Tema sõnul töötavad nad informatsiooni kindlasti läbi ja tegutsevad siis edasi.

Nii palju on praeguseks teada, et tegemist oli tõepoolest Eesti laskurkorpuse meestega, kelle sidumispunkt asus Üüdibe lahingute ajal just nimelt Tiirimetsa kirikus. Samuti on Rauna sõnul neil tänu kohalikele teada ka osa langenute nimed.

Seni ümbermatmata sõjamehed plaanib Tiirimetsa ajaloo selts nagu kord ja kohus juba lähiajal sängitada Vananõmme kalmistule, kus need ametlikult juba poolsada aastat puhkama pidanuks.