Aste elanikke häirib hingemattev hais

Juba mitu päeva hoiavad Lääne-Saare valla Aste aleviku elanikud aknaid kinni ja lähevad õue toimetama vaid äärmisel juhul, sest asulas leviv jäle hais muudab väljas olemise väljakannatamatuks.

Kevadeti põldude väetamisel levinud virtsahais on aleviku elanikke häirinud varasematelgi aastatel, kuid nii tugevat lehka pole ammu olnud.

“Lapsed ei taha õues olla, hais on lihtsalt niivõrd kõva,” ütles Aste lasteaia õpetaja Merle Muld Saarte Häälele. Õpetaja sõnul pole haisu eest pääsu isegi lasteaia siseruumides. Väljas pesu kuivatada ja õues toimetada ei saa, ilma et lehk jääks riietele.

Kohalike arvates toob tuul suure tõenäosusega haisu ümberkaudsetelt põldudelt, kuhu kevadeti laotatakse lähedal asuvast sigalast pärit sõnnikut.

Tugev hais segab ka õppetööd, ütles Aste põhikooli õpetaja Maia Tõhk. Kaasaegne ventilatsioon toob lõhnad ka siseruumidesse.

“Olin täna eksamil ja hingata oli vastik,” ütles õpetaja, kes ise elab Aste keskusest veidi eemal, kuhu hais õnneks ei jõua. “Kõik sõltub tuule suunast.”

“Inimesed saavad aru, et põldusid väetada on vaja, aga selle haisuga on väga raske harjuda,” rääkis Maia Tõhk. “Kord oleme sellel teemal kohalike põllumeestega ka suhelnud, pärast seda hais enam minu koduni ei jõudnud,” märkis õpetaja.

Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule sõnul on Aste ümbruse põldudele läga laotamiseks luba antud.

“Sõnnikut laotatakse vastavalt seadustele ja mingit rikkumist pole sellega seoses toime pandud,” kinnitas Tuul. “Eks see igakevadine väetamisaeg ongi keeruline ja tuleb lihtsalt ära kannatada.”

Teele Tilts