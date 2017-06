“Laps räägib siis, kui kana pissib!”, “Mida armsam laps, seda kibedam vits!”. Need ütlemised on praegusele vanemale põlvkonnale oma lapsepõlvest ilmselt liigagi tuttavad. Ning nii mõnigi sellest põlvkonnast leiab, et lapsi peab kasvatama “nii nagu vanasti” ja sõnakuulmatutele kaseurvaplaastrit jagama.

Tihti leiab vanem põlvkond ka, et praegustel lastel pole huvi “päris elu” vastu, mis alati ja kõigi puhul siiski paika ei pea. Killuke “päris elu” ehk kodumere kalad ja nende rookimine eile Nasval tekitas Kuressaare gümnaasiumi 3. klassi õpilastes igatahes parasjagu elevust. Huvi on, kui lastes huvi tekitada. Ning vanemail on eeskujudena tähtis roll.

Täna on lastekaitsepäev – päev, mil juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Mitte et need muul ajal olulised poleks. Peame meeles pidama, et lapsel – kes on nõrgem ja haavatavam osa ühiskonnast – on enda ja oma õiguste eest seista palju raskem kui täiskasvanul.