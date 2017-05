Kopter on teinud 12 meditsiinilendu

Politsei- ja piirivalveameti andmeil on nende lennusalga kopter teinud selle aasta nelja kuuga Kuressaarde 12 meditsiinilendu, vahendab Postimees.



Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et kopteri kõrval on võimalik kasutada ka autotransporti. Selle vajalikkuse otsustab Põhja-Eesti regionaalhaigla reanimobiili brigaad. “Erakorralist autotransporti Tallinna on sel aastal vajanud 23 patsienti,” märkis Nelis.

Kuressaarde on kopter lennanud muudelgi põhjustel. Näiteks 18. aprillil viis PPA lennusalga kopter Tallinnast Kuressaarde ja tagasi siseminister Andres Anveldi ja teda saatva delegatsiooni. Viieliikmelise reisiseltskonna transportimine võttis aega kaks tundi ja viis minutit.

Üks huvitavamaid reise on kopteril olnud Ruhnu, kui 12. jaanuaril tehti tellimuslend Lääne prefekti Kaido Kõplase palvel. Halbade ilmastikuolude tõttu ei olnud teistmoodi võimalik täita lahkunud Ruhnu kirikuõpetaja viimast soovi saada maetud Ruhnu kalmistule.