Kui tüdrukud rookisid oma kalad kiiresti ja vaikselt ära, siis nii mõnelgi noormehel hakkas süda läikima ning tuli minna korraks õue värsket õhku hingama.

Õppepäeval Nasval Tihemetsa talus said Kuressaare gümnaasiumi lapsed eile tundma õppida kohalikus meres elavaid kalu. Lastele pakuti võimalust hommikul püütud räimed ära puhastada, koju kaasa võtta ja neist soovi korral ka õhtusöök valmistada.

Kilkeid ja elevust oli mõnusat suitsukalalõhna täis ruumis palju. Kolmanda klassi tüdruk Elisa Maria Navato ütles, et temale kalapuhastamine meeldib ja paha sellest küll ei hakka.

“Alguses oli veidi hirmus, aga tegelikult on see lihtne,” nentis Elisa Maria ja lisas, et teab nüüd kalamarja olemasolu järgi, milline on emane ja milline isane kala. “Praegu puhastan emast kala,” sõnas tüdruk uhkelt. Hoolega räime rookiv Fredi Paiste tunnistas samuti, et töö eriti raske pole ja huvi kalapüügi vastu on nüüd kindlasti suurem. “Osta tuleb vaid õng ja ämber,” lisas poiss.

Saarte Kalandus MTÜ projektijuht Kristel Peel rääkis, et õppepäeva eesmärk on tutvustada lastele kohalikku kalakultuuri. “Kala ei ole ainult poest saadud puhastatud Norra lõhe, vaid meil on ka endal veekogudes palju väga maitsvaid kalu,” lausus Peel.

Õppepäevaks oli lauale laotatud erinevaid kalu, mis Nasva kalurid hommikul püüdnud ja mida lapsed uudistada said.

Projektijuht avaldas lootust, et ehk hakkavad kalatoidud lastele rohkem meeldima. Nii mõnigi poiss on juba soovi avaldanud suvel talu perenaise Tiina Mai juurde kala suitsutama tulla.

Tiina Mai sõnul on säärane laste õppepäeva idee haudunud juba pikemat aega, aga nagu ikka, on asi seni raha taha jäänud.

“Tahtsime, et üritus oleks õpilastele tasuta. Sel aastal õnnestus meilt kalanduse teabekeskuselt toetust saada,” rõõmustas Mai. Õppepäevadest saavad osa kõik KG teised, kolmandad ja neljandad klassid.

Teele Tilts