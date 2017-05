Linnavalitsus tänas õpetajaid

Inspireerituna laste ja noorte kultuuriaastast korraldas linnavalitsus 26. mail tänuürituse linna pedagoogilistele töötajatele. Abilinnapea Tiia Leppik ütles oma sõnavõtus, et õpetajate meeles pidamiseks ja tänusõnade ütlemiseks ei pea olema õpetajate päev, kooli lõpuaktus ega tarkusepäev.

“Soovisime tänada neid, kes on panustanud oma energiat ja südamesoojust meie Kuressaare laste heaks,” sõnas Leppik. Ta meenutas ühe lapsevanema öeldut: “Hea õpetaja annab oma õpilastele peale ainealaste teadmiste alati midagi veel. Ta õpetab inimeseks olemist. Hea õpetaja ei pea olema ideaalne inimene, keegi meist ju ei ole. Ta on väärikas inimene, kes võib ka eksida ja tunnistab oma eksimusi. Ta on inimlik ja just seepärast ongi ta väga hea õpetaja.”

Tänuüritusel esines Margus Vaher, kes lisaks musitseerimisele rääkis ka oma lugusid. Õpetajad said mälestuseks rinnamärgi kirjaga “Aitäh, hea õpetaja” ja märgi kujunduses oli lähtutud koolitahvlist, millele õpilane on kriidiga kirjutanud.