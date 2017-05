Mägiveised Väike-Roomassaares

Väike-Roomassaare karjamaal on nüüd taas kariloomad. Nende ülesanne on päästa rannakarjamaa kinnikasvamisest, et tagada kasvukoht erinevatele orhideeliikidele ja pesitsusvõimalused lindudele. Poolsaarel on kümmekond šoti mägiveist, nende hulgas ka mõned vasikad.

OÜ-ga Ranna-Villa on sõlmitud rendileping, mille kohaselt karjatatakse Väike-Roomassaares mägiveiseid viiel aastal mai algusest septembri lõpuni.

Väike-Roomassaare poolsaarele võivad endiselt minna ka inimesed. Piirdeks oleva elektrikarjuse ületamiseks on olemasolevate jalutusradade juurde paigaldatud kaks pukki.

Kuigi mägiveised on üldjuhul rahulikud loomad, ei tohi siiski unustada, et tegu on siiski suurte tugevate sarviliste loomadega. Karjamaal jalutajatele soovitame loomadele mitte väga lähedale minna, et neid pildistada või silitada. Kindlasti ei tohiks läheneda vasikatele, kuna sel juhul võib lehm tunnetada ohtu oma vasikale ja asuda teda kaitsma. Kui on soov minna karjamaale koos koeraga, peab koer olema kindlalt rihma otsas. Ka veiste toitmine ei ole soovitav, sest see võib tekitada neil terviseprobleeme.

Kutsume kõiki huvilisi Väike-Roomassaare poolsaare juurest läbi jalutama, et nautida pilliroovaba vaadet Punasekivi abajale, lindude saginat, orhideede õitsemist ja veiste vaikset nosimist.

Katrin Koppel,

keskkonnaspetsialist