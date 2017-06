TS Laevad kinnitas eile, et Virtsu–Kuivastu liini kesköist parvlaevareisi ära jätta neil plaanis ei ole.

“Aga kui rääkida kesköisest praamist, siis ütleme nii – seda ei ole plaanis ära võtta,” andis TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar Postimehe vahendusel teada.

Saarte Häälele teadaolevalt andis TS Laevad kesköise väljumise sügisgraafikust väljavõtmise plaanist ühele Saaremaa transpordiettevõtjale teada eelmise nädala alguses. Seni polnud TS Laevad pea nädal aega Saarte Hääle päringute peale mainitud kavatsust ei eitanud ega kinnitanud.

Veel eile lõuna ajal kordas TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro Saarte Häälele, et “läbirääkimised sügisese graafiku osas käivad”. Kellega läbi räägitakse, ta ei täpsustanud. Samas on teada, et Saare maavalitsusega oli kohtumine kokku lepitud alles järgmiseks nädalaks.

Kaido Padari poolt Postimehele öeldu, et kesköine reis jääb, tuli üllatusena ka Sirle Arrole, kes kuulis seda Saarte Hääle ajakirjanikult. “Minu teada ei ole meie seisukoht muutunud,” ütles Arro ja ei välistanud, et Postimees on Padarit valesti mõistnud. “Seda juhtub päris tihti,” märkis Arro.

“Mina ei tea küll, et võetakse (kesköine väljumine liinigraafikust välja – toim),” ütles ettevõtte juht Kaido Padar Postimehele. “Ma pean saarlastest ja hiidlastest väga lugu, kuid ma ei kujuta ette, kust sellised jutud tulevad,” lisas ta.

Padar ütles veel, et graafikute ettevalmistamine käib ja praegu ei oleks veel aus versioonidest rääkida.

Saarte Häälele hakkasid pärast kuulujuttude liikvele minekut tulema mitmed teadaandmised selle kohta, kui väga seda liini vaja on. Nii näiteks ütles Eesti kalapüügiühistu tegevjuht Mart Undrest, et nende jaoks on tegemist olulise reisiga, et Saaremaal elavad autojuhid jõuaksid öösel koju tagasi. “Samuti on see vajalik, et jõuaks ära teha vajalikud tunnid puhkust enne järgmist tööpäeva ja muudki eeskirjades nõutut,” kinnitas Undrest.

Rahvusooperi Estonia laulja Triin Ella sõnul kasutavad seda laevareisi vähemalt kaks lauljat ja üks muusik, kes tahavad koju jõuda kella 22 paiku lõppevalt etenduselt.