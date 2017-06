Ametikooli sõiduautotehniku esmakursuslased võitsid kutsevõistlused

Kuressaare Ametikooli õppijad võitsid esikoha üleriigilistel sõiduautotehniku eriala esmakursuslaste kutsevõistlustel mis korraldati 1.-2. juunil Vana-Vigalas.

„Edu tõi ühtlaselt tugev tase. Meil polnud ühtegi ala, kus me oleksime läbi kukkunud,“ rääkis juhendaja Margus Kivi. „Mõnikord tundub, et sooritus läks untsu, aga teistel võib minna veel hullemini.“ Näitena tõi Kivi välja ülesand, kus tuli paigaldada autole katuseraam: „Ise olime oma soorituse üle suhteliselt kriitilised, aga hiljem selgus, et saime hoopis alavõidu.“

Kahe päeva jooksul tuli sooritada 12 võistlusülesannet erialastest elektrimõõtmistest ja rehvi käsitlemisest kuni erialase keemia, inglise keele ning tööergonoomikat käsitleva lühinäidendini.

„See oli väljakutsuv võistlus, mis samas oli sujuvalt korraldatud,“ rääkis Egert Aale, üks kolmest võistkonda kuulunud õppijast. „Võistlusjuhendid olid arusaadavad ja meie meeskonnatöö sujus hästi.“ Võistkonda kuulusid veel Sander Lindmäe ja Andres Lulla.

Kivi sõnul oli võistlus tiheda ajagraafikuga: „Kuna osales 11 kooli ja võistlusalasid oli 12, oli iga ala sooritamiseks aeg pool tundi. Vahepeal aega nutta või halada ei olnud.“ „Tänan Toomas Kivi, kes tegi ära suure töö õpilaste ette valmistamisel kodus,“ rääkis Margus Kivi. „Tänu temale tegid poisid mulle seekord jälle ära. Mina jäin juhendajate teooriatestil teisele kohale.“

Võistlused korraldas Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool. Tegu on Kuressaare Ametikooli sõiduautotehnikute teise kutsevõistluste võiduga sel aastal. Mai keskel võitsid Kauri Teern ja Aivo Alas vanemate kursuste üleriigilised kutsevõistlused.