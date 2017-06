Kaitseliitlased lähevad Sõrve retkele

Täna stardib Kaitseliidu korraldatav kahepäevane Sõrve patrullretk, kus tänavu osaleb üksteist võistkonda.



Kaitseliidu Saaremaa maleva korraldatud võistlus toimub kahes raskusastmes – punane ehk raskem versioon on ligi 100 kilomeetri pikkune retk, kollane ehk keskmine umbes 60 kilomeetrit. Sel aastal teeb retke kaasa 11 kolmeliikmelist võistkonda, kes stardivad täna hommikul Sõrve tipust. Retke lõpp-punkt asub Lümandas.

Väljaõppeülem Ülar Truu sõnul on tänavu osalejaid harilikust veidi vähem, sest hiljuti lõppenud Kevadtormist pole paljud veel päris lõplikult välja puhanud. “Varasematel aastatel on meil osalejaid olnud ka USA-st ja Rootsist, kuid nendelgi oli sel aastal nii palju tegemist, et tänavune retk toimub kaasmaalastega,” ütles Truu. Väljaõppeülem lisas, et harilikult on võistkondi olnud kahekümne ligi.

Retkelisi ootavad ees kontrollpunktid, kus tuleb täita erinevaid ülesandeid, mille eest antakse punkte. Lõpus tehakse kokkuvõte. “Retk kulgeb ikka traditsioonilisel viisil, kuid väikseid vimkasid tuleb ikka sisse planeerida, et ka üllatusmomenti oleks,” märkis Ülar Truu. Kaitseliidu Saaremaa maleva Sõrve retk on pühendatud Afganistanis NATO ISAF-missioonil langenud Sõrvest pärit kaitseväelase Kristjan Jalaka mälestusele. Enne Afganistani sõjalisele missioonile minekut teenis Jalakas vahipataljonis.