Lux Expressi buss hakkab Tartust väljuma alates 12. juunist iga päev kell 7.10 ja Kuressaare bussijaamast kell 15.35, asendades Tartu–Kuressaare liinil Simple Expressi busse. Bussid läbivad ka suuremaid keskusi mandril ja Saaremaal, peatus tehakse Viljandis, Kilingi-Nõmmel, Pärnus, Lihulas, Orissaares, Valjalas.



“Oleme klientide käest saanud pikalt tagasisidet, et Kuressaare–Tartu liinile oodatakse just mugavaid Lux Expressi busse, ja oleme otsustanud klientide soovidele vastu tulla,” sõnas Lux Expressi müügijuht Sander Lõhmus. Lux Expressi piletid on müügis alates eilsest ja Kuressaare–Tartu liinil algavad hinnad viiest eurost.