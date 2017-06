Mustlast saab Saue-Mustla

Kui esialgu oli kavas liita Pihtla valla pisike Mustla küla Saue-Putlaga, siis nüüd jääb Mustla alles, ent saab uueks nimeks Saue-Mustla.



Varasema eelnõu järgi oli kavas liita Mustla küla Saue-Putla külaga ning nende ühiseks nimeks saanuks Saue-Putla. Pihtla vallavolikogu otsustas oma kolmapäevasel istungil, et külasid siiski ei liideta ja vastavalt Mustla küla elanike ettepanekule saab Mustla küla uueks nimeks Saue-Mustla.

Ettepaneku tegi Mustlas elav perekond Aus. Kristi Ausi – kes on ise pärit hoopistükkis Hiiumaalt – sõnul ei meeldinud tema abikaasale, kes on Mustlas elanud üle 30 aasta, mõte, et Mustla nime kandnud külast hoopis Saue-Putla saaks.

Alates Saaremaa vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päevast saab uue nime kuus küla praegusel Pihtla valla territooriumil. Sepa küla liidetakse Salaverega. Kõnnu küla nimetatakse Püha-Kõnnuks, Laheküla muutub Tirbi külaks, Välja küla Väljamõisa külaks ja Liivast saab Kaali-Liiva küla.